Welke onderwerpen scoorden het hoogst in 2024?

Een bijzondere knoflookpad in de vijver van Tonnie, een radioreportage over de wolf en een filmpje van een boommarter die worstelt met een prooi. Uit de data blijkt dat deze items het best bezocht zijn in 2024! In dit artikel blikken terug op jullie favoriete radio- en tv-fragmenten, de leukste filmpjes en mooiste foto's van het afgelopen jaar.

Een kleine twintig jaar geleden deed Tonnie Gerritsen een heel bijzondere ontdekking in de vijver van zijn tuin! Nadat een buurman klaagde over geluidsoverlast van padden, klopte Tonnie aan bij een expert. En wat blijkt? Tonnie heeft de zeldzame knoflookpad in zijn tuin! Sindsdien beschouwt Tonnie de knoflookpad dan ook als zijn kindje en helpt hij als vrijwilliger om de soort te monitoren. In de tv-aflevering over de Zuidelijke IJsselvallei kijken we mee bij een kweekproject voor de soort. En Tonnie is als vrijwilliger bij Natuurmonumenten natuurlijk ook van de partij! Het fragment had maar liefst 80.732 views op de website. Lees hier het volledige artikel.

Meest beluisterde radio reportage

Wolven hebben effect op het voorkomen van edelherten. Herten op hun beurt beïnvloeden de hoeveelheid teken én hoeveel van die teken besmet zijn met Borrelia: de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In één van de meeste intacte bossen van Europa wordt onderzoek gedaan naar deze ingewikkelde interacties. Verslaggever Gert Elbertsen maakte een reportage vanuit het Oost-Poolse Białowieża-oerbos. Het artikel op onze website werd maar liefst 222.005 keer bekeken!

Ook de reportage over de enorme opmars van wasbeerhonden in Nederland en de reportage 'Zwarte dwergmeerval mogelijk volgende invasieve exoot' deden het dit jaar ontzettend goed. Op YouTube was onderstaand filmpje bij de radioreportage over een steenuilensoap dan weer razend populair!

Zelf Geschoten Filmpje

Ook dit jaar kregen we weer een hoop mooi, unieke en grappige filmpjes ingestuurd voor de rubriek Zelf Geschoten! Het beeld van een boommarter die met veel moeite een prooi onder de dakpannen probeert te trekken, is het best bekeken filmpje op onze website met 170.686 clicks. Filmer Iris Posthumus kon het beeld vastleggen toen ze een wildcamera plaatse in de dakgoot van een Friese boerderij. De eigenaar wilde namelijk graag weten welk dier verantwoordelijk is voor het geluid dat onder het dak vandaan komt.

Populairste foto op Instagram

Op de Vroege Vogels fotopagina plaatsen fotografen dagelijks een hoop prachtige beelden! De redactie kiest er elke dag eentje uit om te delen op onze Instagrampagina. Fotograaf Honk maakte vanop gepaste afstand dit plaatje van kraanvogels met jongen in het Fochteloërveen. Deze foto kreeg in 2024 het meeste likes op ons account!

Heb je zelf ook een mooie natuurfoto gemaakt? Plaats deze op de fotopagina en mogelijk zie je jouw foto dan ook terug op onze Instagrampagina!

Best bekeken fotoserie

© Barbara Schippers

Van al die prachtige foto's maakt de Vroege Vogels redactie ook af en toe een fotoserie. Dit jaar werd de schattige serie over dieren die hun maaltje in vrede delen het best bekeken. Want hoewel elk dier een eigen dieet heeft, maken verschillende soorten vaak gebruik van dezelfde voedselbronnen. Dat leidt soms tot concurrentie, maar soms delen ze het voedsel ook in vrede. Bekijk hier alle foto's!