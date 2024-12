Enorme opmars van wasbeerhonden in Nederland

In natuurgebied de Wieden lopen meerdere gezenderde wasbeerhonden rond. Paul ving er een, Joris, die de ochtend van opname wordt vrijgelaten. Zodra de kist uit de boot is getild zet ten Den hem neer bij het struikgewas 50 meter van waar hij gevangen is. De kist gaat open en Joris ligt opgerold in het hoekje, de ogen open. "Hij heeft een beetje het hoofd van een wasbeer, met het lijf van een das" legt ten Den uit. "Bang zijn dat hij je aanvalt hoeft niet, hun schrikreactie is om te bevriezen, dus hij blijft zo wel zitten. En hij vindt die kist ook wel een veilig plekje inmiddels".

De laatste jaren groeit het aantal wasbeerhonden in Nederland in hoog tempo. De statistieken op de site van Waarneming.nl laten zien dat het aantal meldingen binnen twee jaar tijd vier keer zoveel is geworden. Maar ook experts zien een toename. Paul ten Den doet in opdracht van de provincie Overijssel al twee jaar zenderonderzoek waarbij hij de wasbeerhonden vangt, zendert, vrijlaat en volgt. Hij kan bevestigen dat het de laatste jaren hard gaat met de soort. Hij onderzoekt onder andere of deze harige hondachtigen een gevaar zijn voor onze natuur. We stappen met hem een bootje in.

Toch moet Joris de natuur weer in, om muizen, kikkers en in de zomer insecten te vangen, het grootste gedeelte van zijn dieet. "Zijn dieet lijkt een beetje op dat van een vos, maar of hij ook zo'n bedreiging is voor weidevogels, dat weten we nog niet. Daar zouden we graag meer onderzoek naar doen." Het lijkt ten Den dus ook logischer om het dier plaatselijk te bestrijden of te weren van plekken waar hij bedreigde soorten zou kunnen eten dan om hem helemaal proberen weg te krijgen. "Dat hij echt schadelijk is, daar lijkt het niet op. Niet elke exoot is slecht voor de natuur"

Wasbeerhond met 10 kleintjes

In 2024 zijn al 189 meldingen van wasbeerhonden gedaan en dat ook in steeds meer verschillende gemeentes. In bijna alle provincies is dit jaar een wasbeerhond gezien, maar de meeste meldingen kwamen uit het noorden van ons land. En dat merken we ook aan de ingezonden filmpjes waarop de wasbeerhond nu ook te zien is.

Jonge wasbeerhond © Fotograaf GvdSchans

Tijdens een wandeling met zijn hond in het bos in het Hunzedal in Drenthe kwam Peter Rademaker onverwachts een volwassen wasbeerhond tegen: "Wat me opviel, was dat het dier niet meteen zijn hol in vluchtte, maar bleef zitten. Dat vond ik bijzonder, en het inspireerde me om een wildcamera op te hangen. Op die beelden heb ik uiteindelijk ook de pups van de wasbeerhond kunnen zien." De wasbeerhond bleek wel 10 kleintjes te hebben.

Bertil Zoer, ecoloog van Het Drentse Landschap reageert vervolgens op de beelden: “Wasbeerhonden zitten inmiddels door de hele provincie Drenthe verspreid. Over het algemeen laten wij deze dieren met rust. Het verjagen van de dieren geeft ook onrust in de natuur, en het is maar de vraag of het helpt. In Duitsland worden er tienduizenden per jaar afgeschoten maar dat helpt niet om ze terug te dringen.”

Ook op de wildcambeelden van Martin Vrielink staat een wasbeerhond: "Na de wildcamera vergeten te zijn in het bos, staan er zo'n 800 filmpjes op. Op één van de eerste filmpjes uit januari staat een wasbeerhond."