Grootse ontdekking in de vijver van Tonnie

Tonnie Gerritsen, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, deed een kleine 20 jaar geleden een wel hele bijzonder ontdekking in de vijver van zijn tuin. Toen zijn buurman klaagde over de padden die hier in de avond flink tekeer gingen, besloot Tonnie op zoek te gaan naar een oplossing voor de geluidsoverlast. Hij klopte aan bij een expert en legde uit dat de padden niet boven water hun kreten uitsloegen, maar onder water.

Toen de expert dit hoorde, sloeg hij stijl achterover: het is enkel de zeldzame knoflookpad die dit doet! Tonnie vond het geweldig dat hij deze soort in zijn tuin, hier in de Zuidelijke IJsselvallei had ontdekt. Sindsdien beschouwt Tonnie de knoflookpad dan ook als zijn kindje en helpt hij als vrijwilliger om deze soort te monitoren.