Boommarter worstelt met prooi in de dakgoot

De camera in de dakgoot legt het doen en laten van het diertje vast. En zo ook het moment waarop de ouder met veel moeite een grote prooi het nest in probeert te trekken. Het is duwen en trekken, maar uiteindelijk lukt het de marter. De dode vogel is een kraaiachtige, waarschijnlijk een jonge kauw. "Deze boommarter neemt een lekker maaltje mee. Vader en moeder marter zorgen voor het eten.”

Van onder het dak in een Friese boerderij komt er veel lawaai. Om te kijken welk dier de oorzaak is, plaatst Iris Posthumus een wildcamera. Uit de beelden blijkt dat er een boommarter nestelt onder de dakpannen! “De eigenaar van de boerderij was benieuwd hoeveel marters er in huis waren en waar de in- en uitgang is. De ingang bleek onder de dakpannen, maar hij was te horen door het hele huis”, schrijft Posthumus.

In Nederland komen er twee soorten marters voor: de steenmarter en de boommarter. Omdat het goed gaat met de soort en de aantallen in Nederland zijn toegenomen, komen beide soorten voor op onverwachtse plekken. Zie je een marter in de stad? Dan is het dus niet per definitie een steenmarter. En omgekeerd is een marter in het bos ook niet altijd een boommarter. Zelf in onze hoofdstad vinden de diertjes voldoende groene plekken om te overleven. Hoewel de marter op deze beelden dus een nest onder de dakpannen heeft, is aan de kleur wel duidelijk te zien dat het een boommarter is.

De prooien van boommarters

Boommarters kunnen goed jagen. Het is het enige zoogdier dat in staat is een eekhoorn door de boomkruinen te achtervolgen. Net zoals een kat, komt het dier na de meterslange sprongen altijd weer op z'n poten terecht. Maar jagen is best vermoeiend en daarom ook niet de enige manier van voedsel vinden. Boommarters eten eigenlijk zowat alles wat op hun pad komt: insecten, vogels en eieren en kleine zoogdieren. In het najaar vult de boommarter dat dieet nog aan met bessen en vruchten.