Zwarte dwergmeerval mogelijk volgende invasieve exoot

De plaatselijke poelenwerkgroep van de IVN Gemert-Bakel maakt zich zorgen. "We zien hier steeds meer exoten. Soms vissen we ze in grote getale op." zegt Hans van Berlo, met zijn schepnet in de hand. "Wij maken ons daar wel zorgen over, of er nog plek is voor onze inheemse vissen." Het vermoeden leeft dat deze exoot een bedreiging is voor inheemse vissen. "Ze kunnen heel goed tegen warm water en verontreiniging. Ze verstoppen zich in de modder bij droogte. Wanneer andere vissen bezwijken blijft deze vis wel bestaan." Of deze vissen echt een bedreiging zijn voor de natuur moet komende jaren middels monitoring duidelijk worden.