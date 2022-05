Vroege Vogels TV op de Kaart

Om de 100ste uitzending van Vroege Vogels TV te vieren, openen we het nieuwe seizoen met een goedgevulde landkaart. Wil je weten welke natuurgebieden TV bij jou in de buurt heeft bezocht? Kijk dan op de onderstaande interactieve kaart en laat je verrassen door de natuur in Nederland:

Sinds vier jaar bezoeken we voor TV telkens weer een nieuw natuurgebied in Nederland. Ook voor het nieuwe seizoen van 2022 liggen in allerlei hoeken en gaten van Nederland gebieden klaar om door Willemijn, Menno en de kijkers te worden ontdekt. Zaterdag 2 april 2022 starten we een speciale uitzending waarin alles draait om plankton en de uitzending daarop gaat over uitsterven of aanpassen.