Vos vreet zich vol en steelt een speeltje

De achtertuin van Irene Verschoor ligt vol met rijpe pruimen, en dat trekt een jonge vos aan. Meerdere pruimen worden in hun geheel doorgeslikt, waardoor het buikje van het vosje behoorlijk vol raakt. In de tuin liggen ook diverse speeltjes voor de hond, maar daar lijkt de vos geen interesse in te hebben. Wanneer de vos besluit weg te gaan, neemt hij tot verrassing van de filmer toch nog snel een bal mee. Na deze ontmoeting heeft de vos de tuin nog meerdere keren bezocht.