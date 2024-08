Vechtende gladde slang en hazelworm met elkaar in de knoop

Ook andere hagedissensoorten kunnen hun staart bij een aanval afwerpen. Deze overlevingsstrategie heet autotomie, wat ‘zelf snijden’ of ‘zelf verwijderen’ betekent. De staart breekt bij het vastgrijpen af bij een zwak punt in een van de staartwervels. De aders trekken na de breuk snel dicht, waardoor de hagedis nauwelijks bloed verliest. Na het afwerpen blijft de staart nog even kronkelen door stuiptrekkingen. Dat leidt de aanvaller af, waardoor de staartloze hagedis tijd heeft om op de vlucht te slaan.

Het afwerpen van de staart mag er dan wel voor zorgen dat de de hagedis kan ontsnappen, toch is het best een flink verlies. De staart zit namelijk vol vetreserves die het dier nu kwijt is. Ook is die handig om evenwicht te behouden tijdens het klimmen en lopen.