Indrukwekkende visarend jaagt boven voormalige Zuiderzee

Hij dankt er zijn naam aan, dus het is niet helemaal verrassend dat de visarend alleen vis eet. Maar een visarend zien jagen én en vis uit het water zien grijpen, die kans is niet heel groot in Nederland. Toch kun je met een beetje geluk deze indrukwekkende roofvogel tijdens de trek in ons land tegenkomen, zoals bij het Vossemeer.