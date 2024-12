Vooruitblik: deze misdaadseries zijn in 2025 te zien bij de NPO

Voor komend jaar staan er weer verschillende misdaadseries in de planning bij de NPO en KRO-NCRV heeft alvast een aantal van de grote titels op een rij gezet. Op vrijdag 3 januari wordt het nieuwe misdaadjaar afgetrapt met Joan (wekelijks op NPO 2), waarin Sophie Turner (Game of Thrones) gestalte geeft aan een geslepen juweeldief, gevolgd door het dertiende seizoen van Vera (wekelijks een aflevering op NPO 2) en de serie Nightsleeper (wekelijks een dubbele aflevering op NPO 3) op zaterdag 4 januari. Op donderdag 9 januari is het de beurt aan het tweede seizoen van de Franstalige thriller Pandore (wekelijks op NPO 3) en daarna gaat op zaterdag 25 januari het vierde seizoen van The Bay van start (wekelijks op NPO 2).

Ook werden er misdaadseries aangekondigd die in februari van start gaan op televisie. Zo is vanaf zaterdag 15 februari de nieuwe Britse detectiveserie Ellis, waarin Sharon D. Clarke (Holby City) het titelpersonage vertolkt, wekelijks te zien op NPO 2. Het vijfde seizoen van The Sommerdahl Murders start zaterdag 8 februari op NPO 3 en het tweede seizoen van Time is vanaf donderdag 20 februari te zien op NPO 3. Een volledige nieuwe serie die later in het jaar verschijnt is het Franse Rivière Perdue, dat draait om de verdwijning van twee meisjes, waarvan er eentje plots weer opduikt. Die serie heeft echter nog geen premièredatum. Verder keert in het voorjaar Grace terug met een vierde seizoen, maar ook daarvoor is nog geen premièredatum bevestigd.