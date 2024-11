The Bay: vierde seizoen gaat in januari van start bij de NPO

Het vierde seizoen van The Bay is aangekondigd door de NPO: vanaf 25 januari zie je elke zaterdag een dubbele aflevering op NPO 2 en NPO Start. Daarnaast is het volledige vierde seizoen (in totaal zes afleveringen) vanaf 23 januari te streamen via NPO Plus. De eerste twee seizoenen van de Britse misdaadserie volgden Morven Christie als DS/DC Lisa Armstrong, maar inmiddels geeft Marsha Thomason gestalte aan het nieuwe hoofdpersonage DS Jenn Townsend. Aan de start van het vierde seizoen onderzoekt Townsend een vermoedelijk aangestoken huisbrand waarbij de moeder van het gezin om het leven is gekomen. Townsend moet het vertrouwen van de nog levende familieleden winnen en uitzoeken wat er precies is gebeurd. De vader (Joe Armstrong) begint zich echter vreemd te gedragen en komt al snel op de radar als een verdachte. The Bay kreeg ook al een vijfde seizoen, dat eerder dit jaar te zien was op de Britse televisie.