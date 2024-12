The Sommerdahl Murders: seizoen 5 verschijnt in januari op NPO Plus

The Sommerdahl Murders keert volgend jaar terug naar de NPO met een vijfde seizoen: de nieuwe reeks is vanaf donderdag 30 januari te streamen op NPO Plus, waar ook de vorige vier seizoenen terug te kijken zijn. Het vijfde seizoen zal vervolgens in het voorjaar van 2025 ook te zien zijn op televisie, hoewel er voor de televisiepremière nog geen datum bekend is gemaakt. De Deense misdaadserie The Sommerdahl Murders speelt zich af in het kustplaatsje Helsingør en draait om rechercheur Dan Sommerdahl (Peter Mygind). Sommerdahl werkt tijdens zijn onderzoeken nauw samen met zijn (ex-)vrouw Marianne (Laura Drasbæk), die op het technisch laboratorium werkt, en zijn collega-rechercheur Flemming Torp (André Babikian). Het vijfde seizoen bestaat uit vier zaken, verdeeld over acht afleveringen. In de eerste aflevering krijgt Sommerdahl te maken een moord op iemand die werkte op de kermis, waarbij het vermoeden ontstaat dat het slachtoffer misschien niet het beoogde doelwit was. Ook wordt Josefine (Maibritt Saerens) opgepakt voor drugsbezit, waarna Sommerdahl haar vrij probeert te krijgen.