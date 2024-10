Inspector Ellis: eerste blik op Britse misdaadserie met Sharon D. Clarke

Zangeres en actrice Sharon D. Clarke (Holby City, Doctor Who) speelt de hoofdrol in de nieuwe Britse misdaadserie Inspector Ellis. Het drama speelt zich af in het Noord-Westen van Engeland en draait om DCI Ellis (Clarke), die telkens een ander politiekorps ondersteunt bij een onderzoek dat is vastgelopen. Daarbij krijgt ze vaak te maken met agenten die haar liever kwijt dan rijk zijn en lokale inwoners die haar niet vertrouwen. De serie bestaat uit drie afleveringen met elk een speelduur van ongeveer negentig minuten. In de eerste aflevering onderzoekt Ellis de mysterieuze dood van de 18-jarige Rowan Edwards. Andrew Gower (Outlander) geeft in de reeks gestalte aan haar partner DS Harper. Inspector Ellis werd geschreven door onder meer Paul Logue, die eerder werkte aan Britse misdaaddrama's als Shetland, Vera, Death in Paradise en Midsomer Murders. De serie gaat eind deze maand van start op het Britse Channel 5 en komt in Amerika en Canada naar Acorn TV. Een Nederlandse zender en premièredatum is er momenteel nog niet.