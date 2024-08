Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met De Ring

© Mark de Blok / BNNVARA

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Laura H. (zondag 01/09 NPO 3) Waargebeurde dramaserie waarin Laura (Zoë Love Smith) met man en kinderen afreist naar het kalifaat in Syrië. Later duikt ze op aan de grens en zegt ze dat ze ontsnapt is en spijt heeft, maar niet iedereen gelooft haar. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 30/08 NPO 1) Komisch drama over het gezin van Paul en Anna. Paul stort zich volledig op zijn gezondheid en Anna moet de eerste zangles die ze geeft onderbreken voor Job, die wordt ontboden op school wegens fraude. Bekijk de trailer .

Boiling Point (vrijdag 30/08 NPO 1) Carly besluit de afwassers minder uren te geven om geld te besparen. Dat heeft onbedoeld gevolgen voor de hele keukenploeg. Afwassers Jake en Holly moeten nu op een andere manier aan geld komen, omdat Jake flink in de schulden zit.

Detective #24 (vrijdag 30/08 NPO 2) Ibraahin doet ontdekkingen over de moord en komt zelf in gevaar. Tilda's werk en privé lopen door elkaar. Mats probeert Tilda onderuit te halen. Ibraahin sluit het onderzoek op persoonlijke wijze af. Finale van het seizoen. Lees de recensie .

Tropenjaren (vrijdag 30/08 NPO 3) Rosa en Jelle gaan uit eten met een jeugdvriendin van Rosa, die er jaloersmakend jong uitziet. Rosa overweegt botox om haar tv-carrière op de rit te houden. Jelle heeft na het eten veel moeite met de verdeling van de rekening en zint op wraak.

The Reunion (zaterdag 31/08 NPO 2) Als Fanny's patiënt onverwachts sterft, wordt er gelijk een moordonderzoek opgestart. Na de vermissing van Francis komen Max en zijn gezin in gevaar. Thomas en Max beginnen te twijfelen aan hun eerdere verdenkingen. Lees de recensie.

The Sandhamn Murders S06 (zaterdag 31/08 NPO 3) Net als alles op zijn plek lijkt te vallen voor Alexander en Nora, duikt er een mysterieuze man op die hen stalkt en daarbij zelfs Tor benadert op school. Pär begint aan zijn eerste eigen zaak. Finale van het seizoen. Bekijk de trailer .

Oogappels (zaterdag 31/08 NPO 3) Na The Sandhamn Murders zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het vijfde seizoen van de dramaserie Oogappels. Er zal om 22.00 uur worden afgetrapt met de uitzending en die duurt daarna tot ongeveer 00.55 uur.

Aankomende films...

The Worst Person in the World (vrijdag 30/08 NPO 2) Zwartkomische dramafilm van de maker van Reprise en Oslo, August 31, waarin bijna dertiger Julie (Renate Reinsve won beste actrice in Cannes) moet beslissen wat ze met haar leven wil gaan doen. Lees de recensie.

Startende series na het weekend...

De Ring (donderdag 05/09 NPO 1) Nederlandse thrillerserie van de bedenker van Overspel en Klem, waarin een juriste (Hannah Hoekstra) zich seksueel laat chanteren om een misstap die ze maakte in een moment van onbezonnenheid geheim te houden. Bekijk de trailer.

Better (donderdag 05/09 NPO Plus) Britse misdaadserie over een corrupte detective (Leila Farzad) die al decennialang het vuile werk opknapt voor de inmiddels invloedrijke crimineel Col McHugh (Andrew Buchan), maar nu alsnog haar leven wil beteren. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...