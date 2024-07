Agent: Deense komedieserie gaat in augustus van start bij de NPO

Na Call Me Dad is er binnenkort opnieuw een komedie uit Denemarken te zien bij de NPO: vanaf dinsdag 20 augustus kun je op NPO 3 en NPO Start wekelijks kijken naar Agent, terwijl de volledige reeks vanaf donderdag 1 augustus al te streamen is bij NPO Plus. Esben Smed (Follow the Money) geeft in Agent gestalte aan Joe, de man achter verschillende Deense film- en tv-sterren. Met ingenieuze plannetjes, veel telefoontjes en hier en daar een leugentje om bestwil manoeuvreert hij zich door de wereld van de showbizz. Ondertussen zorgen zijn tienjarige dochter, zijn veeleisende moeder die eveneens zijn baas is, zijn gekrenkte ex-vrouw en schulden bij de maffia voor extra complicaties. Agent bevat gastoptredens van verschillende Deense acteurs die zichzelf spelen, zoals Ulrich Thomsen (Face to Face) en Sidse Babett Knudsen (Borgen). De serie werd bedacht door acteur Nikolaj Lie Kaas (Riders of Justice).