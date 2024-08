Better: Britse misdaadserie start in september bij de NPO

De Britse misdaadserie Better gaat in première bij de NPO: vanaf vrijdag 6 september zie je elke vrijdag een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl het volledige seizoen (in totaal vijf afleveringen) vanaf 5 september te streamen is via NPO Plus. Better volgt de corrupte detective Lou Sack (Leila Farzad uit The Decameron), die al decennialang het vuile werk opknapt voor de inmiddels invloedrijke crimineel Col McHugh (Andrew Buchan uit Broadchurch). Wanneer haar zoon ernstig ziek wordt besluit ze haar leven te beteren en probeert ze zich los te maken van McHugh, maar elke stap die ze daarbij zet lijkt haar dieper in de problemen te brengen. De serie werd bedacht en geschreven door Jonathan Brackley en Sam Vincent, die eerder werkten aan de sciencefictionserie Humans en het spionagedrama Spooks.