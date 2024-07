Tenminste houdbaar tot: tweede seizoen start in augustus bij de NPO

Ruben van der Meer en Ricky Koole keren terug in een tweede seizoen van Tenminste houdbaar tot: de nieuwe reeks is vanaf vrijdag 16 augustus wekelijks te zien op NPO 1 en NPO Start. En om in de stemming te komen voor het tweede seizoen is het eerste seizoen, dat nu beschikbaar is op NPO Plus, vanaf vrijdag 9 augustus opnieuw te zien op NPO Start. In het tweede seizoen van Tenminste houdbaar tot verkeert het gezin van Anna (Koole) en Paul (Van der Meer) in een crisis: waar vorig seizoen Anna worstelde met de menopauze en een midlifecrisis, is het in dit seizoen Paul die in de andropauze is beland. Met stijgende verbazing kijken de twee kinderen naar hoe hun ouders hun huwelijk proberen te redden door nieuwe relatievormen uit te proberen. Anna gaat daarbij op zoek naar een oude jeugdliefde en geeft zanglessen, terwijl Paul zich met een hippe nieuwe look waagt aan ijsbaden, open water zwemmen en motorrijden met een nieuwe vlam. De serie is afkomstig van onder meer Eva Aben en Jan Albert de Weerd (De Luizenmoeder).