De Ring: eerste blik op thrillerserie van de maker van Klem

De psychologische thrillerserie De Ring is nog dit jaar te zien op de Nederlandse televisie: de tiendelige reeks gaat donderdag 5 september op televisie in première op NPO 1. De Ring draait om 'een onmogelijke liefde, chantage, MeToo en moord' en volgt een advocate die verwikkeld raakt in een heftige zedenzaak. De hoofdrollen worden vertolkt door Hannah Hoekstra (Diepe Gronden), Benja Bruijning (Sphinx) en Minne Koole (Crypto Boy). Verder zijn onder meer ook Delilah Warcup-Van Eyck, Eelco Smits, Charlie Chan Dagelet, Pim Vosmaer en Sabri Saddik te zien. De Ring werd bedacht door Frank Ketelaar, die eerder verantwoordelijk was voor tv-series als Overspel en Klem. Die laatstgenoemde titel kreeg tevens nog een filmvervolg, dat eerder dit jaar als miniserie werd uitgezonden bij de NPO. Ketelaar regisseerde de serie samen met Sander Burger (De Veroordeling) en Ties Schenk (Meisje van Plezier).