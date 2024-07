Laura H.: trailer en datum voor dramaserie van de NPO

Het zesdelige Laura H. is vanaf zondag 1 september wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start. De serie vertelt het waargebeurde verhaal van tiener Laura (Zoë Love Smith), die zich tijdens haar zoektocht naar zichzelf een nieuwe identiteit aanmeet en vanuit Zoetermeer met haar man (Bilal El Aoumari) en twee kinderen afreist naar het kalifaat in Syrië. In 2016 duikt ze op aan de grens en zegt ze dat ze ontsnapt is en spijt heeft. In Nederland lijkt iedereen haar echter te wantrouwen, inclusief haar eigen vader (Mike Reus), die er eerder nog alles aan deed om haar veilig thuis te krijgen. Laura H. is een adaptatie van het gelijknamige boek van Thomas Rueb. Matthijs Bockting en Pieter van den Berg (beiden bekend van Vliegende Hollanders) schreven het script en de regie was in handen van Kadir Ferati Balci (Dag & Nacht) en Flynn von Kleist (I Don't Wanna Dance).