Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met The Sandhamn Murders

© TV4 / C More Film

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Boiling Point (vrijdag 16/08 NPO 1) Dramaserie die dient als vervolg op de eerdere film. Na de hartaanval van haar mentor Andy (Stephen Graham), probeert zijn protegee Carly (Vinette Robinson) met veel moeite zelf een restaurant draaiende te houden. Lees de recensie.

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 16/08 NPO 1) Komische serie over het gezin van Anna (Ricky Koole) en Paul (Ruben van der Meer). Waar eerder Anna worstelde met menopauze en een midlifecrisis, is het dit seizoen Paul die in de andropauze is beland. Bekijk de trailer.

The Sandhamn Murders S06 (zaterdag 17/08 NPO 3) Misdaaddrama dat zich afspeelt op een eiland bij het Zweedse Stockholm. In de première stuit Nora (Alexandra Rapaport) op het strand op een bewusteloze vrouw die ontsnapte aan mensensmokkelaars. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Detective #24 (vrijdag 16/08 NPO 2) Tilda is terug als officier van justitie. In een auto wordt het onthoofde lichaam van een man gevonden. Tilda weet dat ze Ibraahin nodig heeft om de zaak op te lossen. Ze biedt hem een verrassende oplossing voor zijn zaak. Lees de recensie.

Maternal (vrijdag 16/08, NPO 1) Helen probeert de situatie rondom Guy op te vangen. Maryam werkt mee aan het onderzoek naar de dood van haar patiënt en weet niet hoe haar toekomst eruitziet. Catherine moet accepteren dat haar oude rivaal haar baas is. Slotaflevering.

Tropenjaren (vrijdag 16/08 NPO 3) Jelle is bijna jarig en mag van Rosa, als cadeau, een dure leren jas uitzoeken. Bovendien is ze gestopt met borstvoeding, dus nu kunnen ze de verjaardag nog fatsoenlijk vieren ook. Maar voordat het zover is krijgt Rosa ruzie in de speeltuin.

Until I Kill You (zaterdag 17/08 NPO 2) Delia ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft Sweeney nog steeds niet gevonden. Delia worstelt met de gevolgen van de aanval, maar probeert door te gaan met haar leven. Laatste twee afleveringen. Lees de recensie.

Oogappels (zaterdag 17/08 NPO 3) Na De Pufclub zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het vierde seizoen van de dramaserie Oogappels. Er zal om 00.40 uur worden afgetrapt met de uitzending en die duurt daarna tot ongeveer 05.05 uur in de ochtend.

Vera S11 (zondag 18/08 NPO 1) In een uitgebrande auto in een verlaten groeve wordt een lijk gevonden. Het slachtoffer is een huisarts wiens partner claimt dat ze die bewuste avond een huisbezoek zou afleggen, maar daarover is niets bekend bij de praktijk waar ze werkte.

Aankomende films...

The Queen (zaterdag 17/08 NPO 2) Biografische dramafilm van Stephen Frears (Philomena) waarin koningin Elizabeth (een Oscarwinnende Helen Mirren) om moet gaan met de nasleep van de dood van Diana. Peter Morgan, die The Crown maakte voor Netflix, was de scenarist.

Stromboli (zondag 18/08 NPO 1) Dramafilm naar het boek van Saskia Noort, dat bewerkt werd door Paula van der Oest (Tonio) en Roos Ouwehand (Oogappels). Sara (Elise Schaap) reist naar Italië, waar ze gedwongen wordt om de demonen uit haar verleden onder ogen te zien.

Bram Fischer (zondag 18/08 NPO 2) Keuzefilm van zomergast advocaat Liesbeth Zegveld. De biografische film speelt zich af in Zuid-Afrika tijdens de jaren zestig, wanneer advocaat Bram Fischer (Peter Paul Muller) gearresteerde activisten (met ook Nelson Mandela) verdedigt.

Verliefd op Ibiza (maandag 19/08 NPO 3) Komische film van de regisseur van Costa! en Volle maan. We volgen vier verhalen van Nederlanders op het Spaanse eiland Ibiza, die uiteindelijk kruisen tijdens een optreden van Armin van Buuren. Met Jim Bakkum en Rick Engelkes.

Meskina (dinsdag 20/08 NPO 3) Romantische komediefilm naar een idee van Soundos El Ahmadi, met Maryam Hassouni als de 30-jarige Leyla, die nog geen partner en kinderen heeft en daarom volgens haar directe omgeving hoognodig aan de man moet. Lees hier meer.

Startende series na het weekend...

Agent (dinsdag 20/08 NPO 3) Deense komedieserie waarin impresario Joe (Esben Smed uit Follow the Money) naast zijn grote cliënten, zoals Ulrich Thomsen en Sidse Babett Knudsen, ook nog zijn jonge dochter en zijn ex-vrouw tevreden moet zien te houden. Bekijk de trailer.

The Reunion (donderdag 22/07 NPO Plus) Thrillerserie waarin Thomas (Ioan Gruffudd uit Liar) een mysterieuze uitnodiging ontvangt voor de reünie van zijn middelbare school. Daar worden hij en een aantal vrienden geconfronteerd met een vergeten tragedie. Lees de recensie.

Nog lopende series na het weekend...