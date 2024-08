The Inheritance S01: een erfenisverdeling met ernstige consequenties

Die gedachte wordt versterkt wanneer de lijkschouwer vaststelt dat Dennis is overleden aan de gevolgen van verstikking door alcoholgebruik – ook constateert ze leverschade, die duidt op een alcoholverslaving. De kinderen staan perplex: hun vader was helemaal geen groot drinker. Heeft Susan hem vergiftigd? Ondertussen maken Daniel, Sian en Chloe kennis met de vrouw die hun erfenis heeft ingepikt, en eist de weduwe haar huis en haar bezittingen op. Om deze affaire heen spelen nog een aantal andere zaken: Sians ex met losse handjes; een knappe makelaar die het huis taxeert; een rechercheur die aan de zaak begint te werken.

Scenarist Aschlin Ditta, bekend van The Catherine Tate Show, heeft de plot zo geschreven dat vrijwel iedereen verdacht blijft tot aan het einde. Dat is uiteraard ook de bedoeling van een goede whodunit. Het is alleen spijtig dat hij er zoveel randzaken bij moet halen om de kijker af te blijven leiden. Alles wat fout kan gaan bij de verdeling van een erfenis gaat fout, in die zin. Fascinerend is ook dat de band die de kinderen met Dennis hebben lang niet zo sterk blijkt als ze doen voorkomen. Maar voor een extra zakcentje willen Daniel, Sian en Chloe best even hun beste performance aan de dag leggen.