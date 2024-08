Until I Kill You S01: samenleven met een monster NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© ITV Studios

Opzienbarend true-crime-drama draait om een jonge verpleegkundige die in het Londen van 1991 begint te daten met een timmerman met een macaber verleden.

Er zijn beangstigend genoeg legio voorbeelden van nietsvermoedende vrouwen die na een avondje stappen ineens onder de dekens belanden met een monster. Zie bijvoorbeeld het true-crime-boek Looking for Mr. Goodbar (1975) dat in 1977 werd verfilmd, met Diane Keaton als een New Yorkse lerares die tijdens een onenightstand door haar date wordt vermoord. Until I Kill You draait om een soortgelijk verhaal. De Londense verpleegkundige Delia Balmer (Anna Maxwell Martin in een imposante rol) ontmoet in 1991 timmerman John Sweeney (Shaun Evans uit Endeavour Morse). Een echte match is het niet direct: Balmer vindt dat Sweeney zich nogal boers gedraagt.

Ook Balmers vrienden kijken op de arbeider neer. Toch maakt hij al snel onderdeel uit van het leven van de jonge vrouw en duurt het niet lang voordat hij bij haar intrekt, in haar beduimelde sociale huurwoning zonder meubilair. Daar wordt veel gedronken, en Sweeney begint zich gaandeweg steeds meer van zijn slechtste kant te laten zien. Maar Balmer heeft niet erg veel opties – zal ze hem uit huis zetten? Al vanaf de tweede aflevering blijkt alleen de gang naar de politie een legitieme oplossing. Zoals vaak in dit soort aangrijpende verhalen komen de agenten die Balmer treft niet met een handzaam reddingsmiddel en is de jonge vrouw overgeleverd aan haar lot. Die machteloosheid wordt slim in beeld gebracht met droom-achtige shots.

© ITV Studios

Until I Kill You is een nachtmerrie over samenleven met een man met een macaber verleden en genadeloze intenties. Interessant is dat Balmer eerst nog denkt dat het haar schuld is, dat ze zich heeft ingelaten met Sweeney. Maar de autoriteiten hebben allerlei signalen over het hoofd gezien. Hij had niet vrij over straat gemogen. Misschien een spoiler, maar Balmer heeft dit alles mogen navertellen; haar boek Living with a Serial Killer vormt de basis voor deze door scenarist Nick Stevens (The Pembrokeshire Murders, 2021) bedachte reeks. Met overigens ook nog een bijrol van de Nederlandse actrice Sallie Harmsen, die een Amsterdamse rechercheur speelt – want Sweeneys misdaden kenden geen grenzen.