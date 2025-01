Miss Austen: eerste blik op nieuwe BBC-serie met Keeley Hawes

Na recente hoofdrollen in Stonehouse en Orphan Black: Echoes is Keeley Hawes (Crossfire) binnenkort te zien in het historische drama Miss Austen. Ze geeft in de BBC-serie gestalte aan Cassandra Austen, de zus van Pride & Prejudice-schrijver Jane Austen. In het tv-drama gaat Cassandra op bezoek bij familievriend Isabella (Rose Leslie uit Vigil). Ze hoopt daar een bundel brieven te vinden die mogelijk de reputatie van haar overleden zuster Jane zouden kunnen schaden, mochten ze openbaar gemaakt worden. Tijdens het lezen van de brieven wordt ze geconfronteerd met gebeurtenissen uit haar jongere jaren, waarbij de zussen in flashbacks gespeeld worden door Synnøve Karlsen en Patsy Ferran. Bijrollen zijn er voor Phyllis Logan (Shetland), Max Irons (Condor), Jessica Hynes (Years and Years) en Calam Lynch (Sweetpea). De vierdelige reeks is een adaptatie van het gelijknamige boek van Gill Hornby, dat door Andrea Gibb (Elizabeth is Missing, Sanditon) voor televisie werd bewerkt.