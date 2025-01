Sweetpea S01: verwerpelijke maar vermakelijke daden SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© See-Saw Films / Sky Studios

Ella Purnell speelt een twintiger die na een reeks tegenslagen om zich heen begint te moorden, in drama dat gaandeweg transformeert tot groteske thriller.

Het leven van twintiger Rhiannon Lewis (Ella Purnell uit Fallout) is een verschrikking. Alles gaat mis: haar carrière bij de krant, waar ze op de receptie werkt, komt niet van de grond. De pestkop die haar schooltijd ruïneerde, makelaar Julia (Nicôle Lecky), is weer terug in de plaats van handeling Carnhsam. Haar hond wordt doodgereden. En tot overmaat van ramp overlijdt haar vader Tommy (David Bark-Jones), bij wie ze al jaren in huis woont. Met haar vader heeft ze wel een goede band.

Het is geen verrassing dat Rhiannon fantaseert over moord. Ze zou graag Julia een kopje kleiner maken. Zeker als ze hoort dat Julia de taak heeft gekregen om Tommy’s huis te verkopen. Een opdracht die nota bene afkomstig is van Rhiannons zus Seren (Alexandra Dowling). Rhiannon walgt van Serens inhaligheid. Ook zij mag eraan. In de voice-over prevelt Purnell op verbeten wijze. Haar personage oogt als een tikkende tijdbom. Een mak lammetje, dat altijd over zich heen laat lopen. Totdat de maat vol is.

© See-Saw Films / Sky Studios

Als Sweetpea transformeert van een verdrietig drama in een groteske thriller, heeft showrunner Kirstie Swain (Pure) al zoveel sympathie voor Rhiannon geschapen, dat je de onvergefelijke daden van de hoofdpersoon bijna begint toe te juichen. Illustratief is de eerste moord. Op een afgelegen plek besluit een man te urineren. Hij raakt per ongeluk Rhiannon, en zij houdt zich voor eens niet in, maar schreeuwt woedend naar hem. De man benadert haar, zoals zoveel mensen dat voor hem deden, met branie, en een soort onverteerbare haat. Maar voordat hij Rhiannon kan aanpakken, heeft zij de klus al geklaard met twee messteken.

© See-Saw Films / Sky Studios

Sweetpea moet het meer hebben van groteskerieën, de fantasieën die werkelijkheid worden, dan van diepgang. De serie toont qua vorm en voice-over gelijkenissen met Fleabag. Die nadruk op de voice-over, op de innerlijke belevingswereld van de hoofdpersoon, laat soms weinig tot de verbeelding over. Het is een stijlmiddel dat makers iets te vaak en te gemakzuchtig inzetten. Niettemin is Sweetpea wel zeer onderhoudend. Vooral dankzij de stoutmoedige gedachte achter de vraag: wat zou jij doen als je wereld ineens ineenstort?