Kijktips voor het weekend: Ludwig, The Gorge, Valeria en meer

© Colin Hutton / BBC

Verder kun je vanaf komende donderdag kijken naar het derde seizoen van de boekverfilming Reacher (Amazon Prime Video) en de nieuwe thrillerserie Zero Day (Netflix).

Valeria S04 (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische dramaserie uit Spanje, naar de boeken van Elísabet Benavent. Een schrijfster belandt in een creatieve en existentiële crisis en probeert er met hulp van haar vriendinnen weer uit te komen. Het vierde seizoen is het laatste seizoen.

Melo Movie (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische dramaserie uit Korea waarin een liefhebber van films valt voor een ambitieuze regisseuse. Het leidt tot een hartstochtelijke romance die helaas maar een kort leven beschoren is. Jaren later komen de twee elkaar echter opnieuw tegen.

I Am Married… But! (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische dramaserie uit Taiwan waarin de ontmoeting tussen een man en een vrouw uitloopt op een stormachtige romance. Het koppel moeten leren omgaan met het chaotische huwelijksleven, dat bepaald geen sprookje blijkt.

Love Is Blind S08 (vrijdag 14/02 Netflix) Realityshow gepresenteerd door Vanessa en Nick Lachey, waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar uiteindelijk in het echt zien.

Dhoom Dhaam (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische actiefilm uit India over een man en een vrouw die door een gearrangeerd huwelijk aan elkaar vastzitten. Tijdens hun huwelijksnacht moeten ze door toedoen van een identiteitsverwisseling noodgedwongen op de vlucht slaan.

Love Forever (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Zweden over een koppel dat grootse plannen heeft gemaakt om in het huwelijk te treden op het eiland Gotland. Door opgelegde familietradities lijkt de mooiste dag van hun leven uit te lopen op een grote ramp.

The Most Beautiful Girl in the World (vrijdag 14/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Indonesië. Een playboy organiseert een datingshow om de erfenis van zijn vader veilig te stellen: zijn laatste wens was namelijk dat zijn zoon trouwt met de mooiste vrouw op aarde.

Umjolo: There Is No Cure (vrijdag 14/02 Netflix) Nieuw deel in de anthologie van de Zuid-Afrikaanse Umjolo-films. Het romantische drama volgt een schoonheidskoningin die wordt onttroond nadat ze een schandaal openbaar maakt. Ze vat het plan op een boek te schrijven.

Basic Instinct (vrijdag 14/02 Netflix) Erotische thrillerfilm van Paul Verhoeven uit 1992. Een geplaagde detective (Michael Douglas) onderzoekt de moord op een rockmuzikant. Hij valt al snel voor zijn hoofdverdachte: een uiterst manipulatieve mysterie-schrijfster (Sharon Stone).

The Gorge (vrijdag 14/02 Apple TV+) Bovennatuurlijke thrillerfilm van Scott Derrickson (The Black Phone) over twee sluipschutters (Miles Teller en Anya Taylor-Joy) die elk naar de andere kant van een mysterieus ravijn gestuurd worden en daar samen de wacht moeten houden.

Ludwig (vrijdag 14/02 Canvas) Britse misdaadserie over een teruggetrokken man (komiek David Mitchell) wiens tweelingbroer, die werkte bij de politie van Cambridge, is verdwenen. Hij neemt vervolgens zijn identiteit over in de hoop hem weer terug te kunnen vinden. Lees de recensie.

Detective Van der Valk S02 (vrijdag 14/02 Canvas) Brits misdaaddrama over een detective in Amsterdam. In de première van het tweede seizoen vindt men het lijk van een advocate in een windmolenpark. De dader heeft tevens een boodschap in haar gekerfd. Lees de recensie.

Beetlejuice (zaterdag 15/02 Netflix) Komische horrorfilm van Tim Burton uit 1988, over een overleden stel dat met leden ogen aanziet hoe nieuwe bewoners hun intrek nemen in hun huis. Ze huren de vreemde kwelgeest Betelgeuse (Michael Keaton) in om het gezin te verdrijven.

Ellis (zaterdag 15/02 NPO 2) Britse misdaadserie waarin DCI Ellis (Sharon D. Clarke) met haar partner DS Harper (Andrew Gower) door het noordwesten van Engeland reist, waar ze lokale politiekorpsen helpen met het oplossen van vastgelopen onderzoeken. Bekijk de trailer.

Arcadia S02 (zondag 16/02 NPO 3) Dystopisch drama waarin mensen beoordeeld worden op persoonlijke scores. Een vader (Gene Bervoets) fraudeert met de scores van zijn dochters. In het tweede seizoen zien we tevens Romana Vrede (Nemesis) in de cast. Lees de recensie.

Gladiator (zondag 16/02 Netflix) Historisch epos van Ridley Scott uit 2000. De Romeinse generaal Maximus (Russell Crowe) wordt verraden en verkocht als slaaf. Hij werkt zich als gladiator op tot de hoogste regionen, om wraak te nemen op de keizer (Joaquin Phoenix).

The Theory of Everything (zondag 16/02 Netflix) Biografische film uit 2014 over het leven van de briljante wetenschapper Stephen Hawking (een Oscarwinnende Eddie Redmayne). Het drama werd gebaseerd op het boek van zijn vrouw Jane, hier gespeeld door Felicity Jones.

Blackhat (zondag 16/02 Netflix) Thrillerfilm van Michael Mann uit 2015, over een hacker (Chris Hemsworth) die in de cel zit. Hij wordt echter tijdelijk vrijgelaten om te helpen met de jacht op een collega-hacker (Yorick van Wageningen) die een door hem geschreven code gebruikt.

Despicable Me (zondag 16/02 Netflix) Komische animatiefilm uit 2010 waarin Steve Carell te horen is als superschurk Gru, die onverwacht een hechte band opbouwt met drie hele jonge weeskinderen. Ook het tweede en derde deel, en de spin-off Minions, verschijnen op Netflix.

American Murder: Gabby Petito (maandag 17/02 Netflix)Driedelige documentaire over de moord op de 22-jarige Gabrielle Petito in 2021. Ze maakte samen met haar verloofde Brian Laundrie een reis door Amerika, totdat ze verdween en vervolgens dood werd aangetroffen.

The White Lotus S03 (maandag 17/02 HBO Max) Tragikomische serie die zich elk seizoen afspeelt op een White Lotus vakantieresort en elk seizoen een nieuwe cast introduceert. Met in seizoen drie onder anderen Jason Isaacs, Carrie Coon en Walton Goggins. Bekijk de trailer.

Last Week Tonight with John Oliver S12 (maandag 17/02 HBO Max) Nieuwsprogramma met een satirische blik op de actualiteit in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Komiek John Oliver laat wekelijks zijn licht schijnen op dringende politieke, sociale en culturele kwesties.

Death in Paradise S14 (maandag 17/02 BBC First) Britse misdaadserie die zich afspeelt op het idyllische eiland Saint Marie. Don Gilet speelt de rol van rechercheur Mervin Wilson, die in de recente kerstspecial vanuit Londen werd overgeplaatst naar het eiland. Bekijk de trailer.

Offline Love (dinsdag 18/02 Netflix) Romantische realityshow uit Japan, waarin een aantal jonge singles afreizen naar een voor hen onbekend land. Ze moeten al hun digitale apparaten inleveren en daarna proberen de ware liefde te vinden door enkel op het lot te vertrouwen.

Court of Gold (dinsdag 18/02 Netflix) Zesdelige documentaire die kijkers meeneemt achter de schermen bij de spelers van het Amerikaanse basketbalteam, terwijl ze strijden om goud op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Met onder anderen Steph Curry en Kevin Durant.

Too Hot to Handle Germany S02 (dinsdag 18/02 Netflix) Temptation Island maar dan met een celibate twist: op een eiland vol aantrekkelijke mensen kan een grote geldprijs gewonnen worden, maar die geldprijs wordt echter minder wanneer deelnemers fysiek contact hebben.

My Family (woensdag 19/02 Netflix)Tragikomische serie uit Italië over een vader met een terminale ziekte die niet lang meer te leven heeft. Hij bereidt zijn wanordelijke familie voor op de zorg voor zijn kinderen, maar er moeten wel eerst nog een aantal geschillen bijgelegd worden.

Alles op tafel (woensdag 19/02 Netflix)Tragikomische film uit 2021 met Linda de Mol en Peter Paul Muller, over een etentje waarbij alle telefoons op tafel worden gelegd en iedereen alles wat erop binnenkomt moet delen. De onderlinge spanning loopt vervolgens uiteraard al snel op.

Win or Lose (woensdag 19/02 Disney+) Eerste tv-serie van Pixar die niet werd gebaseerd op een eerdere film van de animatiestudio. De reeks volgt de jonge spelers van een softbalteam, waarbij elke aflevering dezelfde gebeurtenissen toont door de ogen van een andere speler.

Zero Day (donderdag 20/02 Netflix) Thrillerserie waarin Amerika door een verwoestende cyberaanval in puin is komen te liggen. Robert De Niro speelt een door velen gerespecteerde ex-president die de opdracht krijgt om de verantwoordelijken op te sporen. Bekijk de trailer.

Passinho Foda - O Corre Por Trás da Dança (donderdag 20/02 Netflix) Documentairefilm uit Brazilië waarin de camera een getalenteerde danser volgt terwijl deze zich voorbereidt op een zeer belangrijke wedstrijd, waarbij de makers een diepe duik nemen in de lokale danscultuur.

Time S02 (donderdag 20/02 NPO 3) Brits gevangenisdrama met Bella Ramsey (The Last of Us), Tamara Lawrance (The Long Song) en Jodie Whittaker (Doctor Who) als drie nog jonge vrouwen die tegelijkertijd kennismaken met het enorm zware leven achter de tralies. Lees de recensie.