Reacher: trailer voor derde seizoen van Jack Reacher-serie

Een van de bijrollen in het derde seizoen is voor de Nederlandse bodybuilder Olivier Richters, eerder te zien in films als Black Widow en Indiana Jones & The Dial of Destiny.

Het derde seizoen van Reacher is vanaf donderdag 20 februari te zien bij Amazon Prime Video en vandaag werd alvast de officiële trailer vrijgegeven. Het aanstaande seizoen van de actieserie is een adaptatie van het boek Persuader, het zevende deel in de Reacher-reeks van auteur Lee Child. In het nieuwe seizoen baant ex-militair Jack Reacher (Alan Ritchson) zich een weg door een criminele organisatie om een undercover DEA-informant te bevrijden. Tijdens deze operatie ontdekt hij een wereld vol duistere geheimen en geweld en krijgt hij te maken met confrontaties die betrekking hebben op zijn eigen verleden. Anthony Michael Hall (The Breakfast Club) is in het derde seizoen te zien als zakenman Zachary Beck en de Nederlandse Olivier Richters (Indiana Jones & The Dial of Destiny) geeft gestalte aan diens enorme bodyguard. Verder is Maria Sten opnieuw te zien als Frances Neagley, die straks ook haar eigen spin-off-serie krijgt. Er wordt momenteel tevens gewerkt aan nog een vierde seizoen van Reacher.