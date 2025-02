Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Ellis en Arcadia

© Company Pictures / All3Media International

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Ellis (zaterdag 15/02 NPO 2)Britse misdaadserie waarin DCI Ellis (Sharon D. Clarke) met haar partner DS Harper (Andrew Gower) door het noordwesten van Engeland reist, waar ze lokale politiekorpsen helpen met het oplossen van de meest complexe onderzoeken. Bekijk de trailer.

Arcadia S02 (zondag 16/02 NPO 3) Dystopisch drama waarin mensen beoordeeld worden op persoonlijke scores. Een vader (Gene Bervoets) fraudeert met de scores van zijn dochters. In het tweede seizoen zien we eveneens Romana Vrede (Nemesis) in de cast. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S19 (vrijdag 14/02 NPO 1) Tijdens een radio-uitzending wordt een advocaat vermoord die een groot milieuschandaal op het spoor is gekomen. Is dat hem fataal geworden of iets anders? Romeo en Marion raken betrokken bij een winkeldiefstal door een tienermeisje.

Sisi S04 (vrijdag 14/02 NPO 2) Ondanks dat Franz haar nadrukkelijk heeft verboden om nog te rijden, traint Sisi stiekem toch voor haar race tegen Georg. Als stalmeester Linda plots verdwijnt, ontdekt Sisi een erg duister familiegeheim. Ondertussen komt Louis voor een dilemma te staan.

The Sommerdahl Murders S05 (zaterdag 15/02 NPO 3) Internationaal model Daniel Lethager is terug in Denemarken voor een belangrijke modeshow, maar wordt al snel dood aangetroffen in zee. Aangezien hij erg populair was, is het lastig vast te stellen wie hem als laatst heeft gezien.

Aanstaande films...

En we vliegen door de dagen (zaterdag 15/02 NPO 3) Telefilm over de vriendschap tussen de twintigers Jade en Kaitlynn. Kaitlynn zit in een euthanasietraject voor mentaal lijden en als de huisarts weigert euthanasie te verlenen, wil Jade zelf een waardige dood voor haar regelen.

Startende series na het weekend...

Time S02 (donderdag 20/02 NPO 3) Brits gevangenisdrama met Bella Ramsey (The Last of Us), Tamara Lawrance (The Long Song) en Jodie Whittaker (Doctor Who) als jonge vrouwen die alle drie tegelijkertijd kennismaken met het enorm zware leven achter de tralies. Lees de recensie.

Nog lopende series na het weekend...