Ludwig S01E01: speelse en gestileerde misdaadkomediereeks BBC , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

© BBC / Big Talk Studios / Colin Hutton

David Mitchell speelt een aan pleinvrees lijdende einzelgänger die veinst zijn tweelingbroer (een politierechercheur) te zijn in scherpzinnig geschreven drama.

John Taylor (David Mitchell) slijt zijn dagen met het oplossen en bedenken van kruiswoordpuzzels. Omringd door boeken en op de tonen van Beethoven (zie ook de titel) duikt hij dag in dag uit in de wereldgeschiedenis. Hij is een speurder zonder doel. Dat verandert als zijn tweelingbroer - die wel een baan heeft, als rechercheur - vermist raakt. John wordt door de echtgenote van zijn broer (Anna Maxwell Martin speelt Lucy Betts-Taylor) ingevlogen om zich tijdelijk als haar man voor te doen. Daar heeft hij eigenlijk helemaal geen zin in: hij moet niets van mensen hebben en lijdt aan pleinvrees.

Maar Lucy kan de politie niet inschakelen; ze kan niemand vertrouwen, getuige een omineuze brief die haar echtgenoot achterliet. John moet op het kantoor van zijn broer dit mysterie zien op te lossen. En als hij erachter komt dat recherchewerk ook draait om deduceren en hannesen met feiten en cijfers, begint hij er toch plezier in te krijgen. Hoewel hij, terwijl hij veinst zijn tweelingbroer te zijn, er wel onorthodoxe werkwijzen op nahoudt. Zo belandt hij met zijn nieuwe partner Russell (Dipo Ola) op een moordzaak bij een advocatenkantoor, die hij in nog geen half uur oplost.

© BBC / Big Talk Studios / Colin Hutton

In de openingsvideo van de serie is hiervan al een glimp te zien; van een poppenhuis met daarin een moordslachtoffer. Zo ziet John de wereld: vanuit een weids perspectief, met een open blik. Komiek, schrijver en acteur Mitchell is geknipt voor deze rol: John is neurotisch, analytisch sterk en aaibaar. De Andersoneske, kleurrijke setting van de serie, naar filmmaker Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, 2014), past uitstekend bij de rigide gedragingen van de hoofdpersoon. Ludwig is speels, smaakvol, origineel en gestileerd. Een verfrissende BBC-reeks over een man die wordt gedwongen uit zijn schulp te kruipen.