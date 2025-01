Arcadia S02E01-02: onverminderd ambitieus maar ook gemankeerd

© Maarten de Bouw / VRT

Het lijzige, beklemmende verteltempo verdient lof; opnieuw valt daarentegen het benepen taalgebruik weer op.

Ook in het tweede seizoen van Arcadia valt het rigide, benepen taalgebruik van de personages op. Misschien wel omdat we in deze tijd gewend zijn om door instellingen en instituties getutoyeerd te worden. In Arcadia waarschuwt een luidspreker dat de stadstaat ‘in een verhoogde staat van paraatheid is. Maar Arcadia waakt over u’. Klinkt allemaal nogal paternalistisch en dat is het bewind van het Schild en het Vizier ook. Je kan de verhaalwereld eigenlijk opdelen in drie delen: de gedecideerde fascisten, de collaborateurs die voor de fascisten werken en de mensen uit de vesting de Buitenwereld.

Een nieuw gezicht is Romana Vrede, die de Voogd speelt; de vrouw die aan de knopjes behoort te draaien maar de regie ogenschijnlijk kwijt is. Zij is ervan overtuigd dat de Ontrouwen, het verzet, verantwoordelijk zijn voor de moorden in het ziekenhuis van afgelopen seizoen. Hoewel ze gaandeweg de tweede aflevering openlijk begint te twijfelen. Het is fascinerend om te zien hoe Vrede als een soort geperverteerd moreel kompas wordt gepresenteerd, en hoe je als kijker toch de neiging hebt om met haar mee te deinen. De Voogd representeert hoop, maar het is maar de vraag of ze hoofdrevisor Klaas Boukes (Ronald Top in opnieuw een snode rol) kan indammen of uitschakelen. Of speelt de Voogd ook slechts een rol?

Arcadia is zonder meer ambitieuze televisie. Het feit dat de makers ook in het tweede deel kiezen voor een lijzig verteltempo verdient lof, evenals de grauwe mise-en-scène, die bij vlagen doet denken aan Oost-Berlijn in de jaren tachtig. Het eerste seizoen werd veel vergeleken met Black Mirror. Daar wringt evenwel de schoen: Charlie Brookers geesteskind is eigenlijk, zeker de betere afleveringen, zwarte humor en satire in optima forma. Het probleem van Arcadia is dat je murw gebeukt wordt met ernstige scènes waarin nauwelijks iets te lachen valt. En dan moet je het taalgebruik dus maar op de koop toe nemen – praten mensen echt zo in dystopische dictaturen?