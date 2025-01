Death in Paradise: veertiende seizoen gaat in februari van start bij BBC First

Het veertiende seizoen van Death in Paradise is vanaf 17 februari elke maandag te zien bij BBC First. In de nieuwe reeks neemt Don Gilet (eerder te zien in series als Sherwood en Shetland) de hoofdrol over van Ralf Little. Gilet werd in de recente kerstspecial geïntroduceerd als DI Mervin Wilson, die vanuit Londen werd getransfereerd naar het idyllische eiland Saint Marie en niet al te blij was in zijn nieuwe omgeving. In zijn eerste aflevering onderzocht hij de moord op een aantal als kerstman verklede slachtoffers, waarna hij - mede vanwege een dood in de familie - gereed leek om huiswaarts te keren. Toch lijkt een zaak die de rechercheurs op Saint Marie aan het hart gaat hem mogelijk te verleiden om langer te blijven. Hoewel Little de serie heeft verlaten, zal een andere oude bekende dit seizoen nogmaals terugkeren in een gastrol: Tobi Bakare (Kingsman: The Secret Service) zal opnieuw te zien zijn sergeant JP Hooper.