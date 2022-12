Oproep: Stem op jouw favoriete Belbus-aflevering van 2022!

5 dec. 2022 - 11:58

Heb gestemd op het schimmelhuis omdat 1) De verhuurder eigenlijk hetzelfde heeft gedaan met het huurhuis van mijn ouders, 2) Ik het schandalig vindt zo'n vrouwtje in zo'n huis te laten zitten. 3) In vervolg op 2 Ik in de thuiszorg verschillende ouderen zie die alleen overblijvend met een klein pensioentje in soortgelijke huisjes zitten. We zouden ons daar als Nederlanders collectief en met de beleidsmakers voorop echt diep te pletter moeten schamen! Als ik zie hoe wij onze ouderen laten zitten dan hoop ik dat ik geen 60 hoef te worden. Het is Verschrikkelijk!