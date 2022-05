Belbus: Ondraaglijke herrie in huis Gisteren • leestijd 2 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Sinds juli 2019 huurt Suzanne Vlinderveld een appartement in Wageningen. Vanaf het moment dat ze introk heeft ze met ernstige geluidsoverlast van haar blokverwarming te maken. De radiatoren beginnen op willekeurige tijden dusdanig luid te suizen dat de ruimte niet normaal gebruikt kan worden. Suzanne heeft hier al meerdere keren een melding van gemaakt bij verhuurder Heimstaden, maar bijna drie jaar later is het probleem nog steeds niet opgelost.

De overlast komt met pieken en dalen. Ook 's nachts gaat de herrie door. Er zijn pogingen gedaan tot kleine reparaties, maar die leveren niks op. In december 2021 is een automatisch vulsysteem geplaatst en sindsdien is de geluidsoverlast van de radiatoren onhoudbaar geworden. Niet alleen Suzanne is hier de dupe van, ook haar buren worden gek van het geluid.

Vele meldingen

Na vele meldingen en telefoongesprekken heeft Suzanne twee maanden geleden een aangetekende brief geschreven aan Heimstaden met het verzoek het probleem binnen zes weken te verhelpen.

Uiteindelijk is de locatiemanager van Heimstaden langs geweest om te komen luisteren. Hij heeft geconstateerd dat de geluidsoverlast niet normaal is. Vrijdag 29 april is Suzanne telefonisch toegezegd dat de overige radiatoren verwijderd zullen worden zodat de overlast aanzienlijk verminderd zou worden, maar die belofte heeft Heimstaden op 2 mei teruggedraaid.

Slecht slapen en stress

De herrie is dusdanig ernstig dat Suzanne slecht slaapt, geen tv kan kijken en niet normaal met anderen in de kamer kan praten.

Daarnaast volgt Suzanne een intensieve therapie, maar deze slaat moeilijk aan door de continue stress die ze ervaart. Voor de oefeningen die ze voor haar herstel nodig heeft kan ze niet doen, omdat ze geen stilte heeft.

Suzanne kan de herrie niet meer aan en schakelt de Belbus in. Waarom is het probleem na drie jaar nog steeds niet opgelost? Edward Touw, woordvoerder van Heimstaden, vertelt dat hij erg is geschrokken en belooft Ciana dat ze het probleem zo snel mogelijk gaan oplossen.

Heimstaden: "Probleem wordt snel opgelost"

De radiatoren in het appartement worden verwijderd en de ergste overlast is daarmee voorbij. Ze hoeven nu in het voorjaar toch niet te stoken, maar mocht dat nodig zijn, dan krijgen ze tijdelijk elektrische verwarming.

Heimstaden is van plan om nog voor de winter de centrale verwarmingsketel te vervangen omdat die echt oud is. Daarnaast worden verkeerd geplaatste onderdelen vervangen die verantwoordelijk lijken voor de geluidsoverlast.

Daarnaast doet Heimstaden intern onderzoek naar hoe het kan dat een probleem zo lang kon blijven voortduren.