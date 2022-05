Belbus: ANWB-cruise valt in het water Gisteren • leestijd 2 minuten • 277 keer bekeken • bewaren

De hoogbejaarde Simon Huges (80) en vriend en reisgezel Gerard Eijkelenboom (91) gaan in september op een door ANWB Reizen georganiseerde cruise over het IJsselmeer. Maar wanneer meneer Huges zich even niet goed voelt, worden de twee mannen zonder pardon van boord gezet en valt hun reis in het water.

De twee vrienden hebben enorm uitgekeken naar de bootreis. Maar als ze net op weg zijn, moet meneer Huges wat water opgeven. Dit is bij hem een bekend medisch probleem waar hij vaker last van heeft. Hij wordt hier niet ziek van, maar het is voor hem wel een vervelend ongemak. Meneer Huges gaat even naar zijn hut om bij te komen en zijn shirt te verwisselen.

Van boord gezet

Intussen krijgt meneer Eijkelenboom van de bemanning te horen dat hij en zijn vriend het schip moeten verlaten om besmetting van het coronavirus te voorkomen. Het is tenslotte coronatijd. Alleen is er met meneer Huges nooit besproken wat de medische oorzaak van zijn probleem is. Ook wordt er geen arts geraadpleegd of coronatest gedaan. Simon probeert nog uit te leggen dat hij niet ziek is, maar de bemanning luistert niet naar hem.

Om tien uur ’s avonds worden de twee heren zonder hulp of begeleiding in Hoorn op de kade achtergelaten. Ze zijn nog geen dag op de boot geweest. Ze worden compleet aan hun lot overgelaten. Op aandringen van familie die door de verbouwereerde mannen wordt gebeld, regelt de ANWB-alarmcentrale uiteindelijk een taxi naar huis. En zo komt er een einde aan hun vakantie.

Verhaal halen

De heren en hun familie vinden het onmenselijk hoe ze zijn behandeld. Ze vragen hun geld terug bij de ANWB en bij hun reisverzekering, maar die wijst de claim af. Volgens ANWB Reizen is er gehandeld volgens de protocollen bij ziekte. Simon Huges probeert nogmaals uit te leggen dat hij niet ziek was, maar hij wordt weer niet gehoord. Ze mailen de Belbus in de hoop dat die iets voor hen kan betekenen.