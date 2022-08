Belbus: Huisadres wordt afhaalpunt van bol.com, maar tegen wil en dank

Al jarenlang bestelt Frank Buutveld uit Delft zorgeloos pakketjes bij bol.com. Maar sinds een halfjaar kan hij die opeens niet meer thuis laten bezorgen, omdat zijn adres volgens de site een afhaalpunt is. En als hij contact zoekt om dat aan te passen, zegt bol.com doodleuk: Het probleem ligt niet bij ons, wij kunnen het niet aanpassen. Wat nu? Klinkt als een zaakje voor de Belbus!

De medewerkers die Frank via de klantenservice spreekt, helpen hem dus niet verder. Het probleem wordt zelfs bij andere partijen gelegd, zoals Google en de gemeente. Frank laat nu noodgedwongen zijn pakketjes naar zijn computerwinkel in Scheveningen sturen – 15 kilometer verder – om ze vervolgens met de fiets naar huis te brengen. Hij is dus zijn eigen bezorger geworden!