Belbus: Gerommel met rouwboeketten

Sylvia doet na de herdenkingsdienst voor haar moeder een schokkende ontdekking. Het rouwboeket op de kist is niet wat ze besteld heeft. Sterker nog, er staat een boodschap op voor een ander. En als ze verhaal wil halen bij de online bloemist, krijgt het verhaal een bizarre wending.

Op 17 maart 2022 bestelt Sylvia een boeket voor haar overleden moeder in de vorm van een hart met op het rouwlint de tekst "Voor altijd in ons hart" en de namen van de familie. Ze betaalt in totaal 271,90 euro.

Verkeerde naam én tekst op rouwboeket

Op 24 maart, de dag van de crematie, wordt er een bloemstuk afgeleverd en op de kist gelegd. Na de dienst ziet Sylvia echter dat de verkeerde tekst op het lint staat. Er staat "Rust zacht" op met een andere naam. En ook het boeket zelf ziet er anders uit dan op de afbeelding van de website.

De dag na de crematie probeert Sylvia het bedrijf meerdere keren te benaderen, maar ze krijgt geen reactie. Sylvia is erg teleurgesteld en schakelt de Belbus in. Ook de Belbus probeert vergeefs contact op te nemen met het bedrijf. Dan worden we teruggebeld door Esther, een werkneemster bij de bloemist.

Met de noorderzon vertrokken

Zij vertelt dat er de laatste maanden veel mis is gegaan bij het bedrijf. De eigenaar en zijn compagnon maakten de bloemstukken. Maar zij worden in februari opgepakt en zitten vast voor een oude verdenking.

De echtgenote van de eigenaar probeert het bedrijf voort te zetten met de overgebleven werknemers. Maar er gaat van alles mis. Rouwbloemendirect.nl is een site waar mensen 24 uur per dag rouwboeketten kunnen bestellen en het overgebleven team kan het niet aan. Rouwboeketten worden verkeerd of te laat bezorgd.

En dan vertrekt ook de vrouw van de eigenaar met de noorderzon, ze kan het blijkbaar niet meer aan. Het telefoonnummer van het bedrijf wordt doorgeschakeld naar de werkneemster die met ons contact heeft opgenomen. Zij en de chauffeur blijven achter met de ellende. En de klachten die binnenstromen.

De site staat op non-actief en er kunnen aanvankelijk geen nieuwe bestellingen worden gedaan. Maar de oude klachten komen nog binnen. De werknemers weten niet meer wat ze ermee aan moeten. Ze voelen zich overvallen en hebben het te doen met de gedupeerde nabestaanden die geen of een verkeerd rouwboeket hebben ontvangen. Bovendien zijn ze zelf soms al maanden niet of te weinig betaald.

Website weer online, maar bestellingen niet geleverd

Als de Belbus nog eens checkt blijkt de website plotseling weer online. Onduidelijk is hoe dat kan. Maar er kunnen nieuwe bestellingen worden gedaan en nieuwe betalingen worden gedaan via een betaalplatform.

De bestelde boeketten zullen alleen nooit worden bezorgd. De Belbus wijst de politie en het betaalplatform daarop, zodat niet opnieuw nabestaanden zullen worden gedupeerd. En dan blijkt dat de eigenaar vanuit de gevangenis via zijn advocaat opdracht heeft gegeven de website weer offline te halen. Het verhaal van Rouwbloemendirect.nl lijkt over.

En Sylvia? Die is gerustgesteld dat er geen nieuwe nabestaanden voor een bijzonder onaangename verrassing komen te staan.

Advocaat: "Eigenaar probeert gedupeerden schadeloos te stellen"

Advocaat Willem Jan Ausma van eigenaar H. de L. laat ons weten dat zijn cliënt door toedoen van Justitie zijn bedrijf niet heeft kunnen voortzetten. Er is geen sprake van oplichting. De eigenaar belooft alles te doen wat mogelijk is om de gedupeerden schadeloos te stellen.

De volledige reactie lees je hieronder:

Cliënt heeft ruim geïnvesteerd in dit bedrijf. Echter, justitie meende hem aan te moeten houden voor oude feiten en heeft cliënt niet de kans gegeven zijn bedrijf voort te zetten, met een aantal foute afwerkingen van bestellingen als gevolg.

Met de huidige weergave van de feiten doet u cliënt en de andere betrokkenen schromelijk tekort. Cliënt heeft telkenmale aangegeven wat de voortduring van zijn detentie voor gevolgen had, maar daar had justitie geen oren naar. Zijn partner heeft haar uiterste best gedaan en dag en nacht gewerkt om de bestellingen te verwerken met een burnout als gevolg. Toen bleek dat men niet in staat was de bestellingen te kunnen verwerken, is de website uit de lucht gehaald. Cliënt heeft er alles aan gedaan om de gevolgen voor de klanten te beperken.

Er is dan ook geen sprake van oplichting of andere strafbare feiten maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor er niet meer geleverd kon worden. Voor zover mogelijk zal cliënt er alles aan doen om eventuele gedupeerden schadeloos te stellen.

De kortzichtigheid van justitie is mede debet aan deze malaise. Ik verzoek u dan ook de rol van justitie in deze bij het verhaal te betrekken.

Er is derhalve geen sprake van bewuste opzet, sterker nog, een en ander is mede het gevolg van de starre houding van justitie in deze kwestie.

Mocht er echter toch een onjuist beeld in uw programma worden neergezet dan sluit ik niet uit dat cliënt het programma Kassa verantwoordelijk stelt voor de eventuele schade.

W.J. Ausma, advocaat.

