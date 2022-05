Belbus: Ouderen geïsoleerd door liftonderhoud 09-04-2022 • leestijd 2 minuten • 1376 keer bekeken • bewaren

Wim (77) en Nel Wensveen (76) uit Leidschendam wonen op de zesde verdieping van een appartementencomplex aan de Spechtlaan. Vanaf 28 maart wordt de lift gerenoveerd waardoor hij vijf weken niet bruikbaar is. Dit betekent dat elke bewoner met de trap naar boven en naar beneden moet. Een hele klim, vooral voor mensen die slecht ter been zijn, zoals de ouderen die in het complex wonen. Sommige ouderen moeten noodgedwongen binnen blijven. Maar heeft verhuurder Heimstaden überhaupt wel goed naar alternatieve oplossingen gekeken?

Op 11 maart, zo’n twee weken voor het begin van de renovatie, worden de bewoners voor het eerst op de hoogte gebracht van de werkzaamheden aan de lift. De bewoners vinden de consequentie van de werkzaamheden onacceptabel. Daarnaast zijn ze dus niet tijdig geïnformeerd en betrokken geweest in de besluitvorming. Iets wat volgens de wet wel verplicht is bij renovaties. Het voorstel van een aantal bewoners om een tijdelijke traplift te plaatsen, wordt afgedaan met ‘het mag niet van de brandweer’.

Oplossing

Een stoeltje op elke overloop en een boodschappendienst die de boodschappen en post naar bovenbrengt, dat is de oplossing die Heimstaden biedt. Alleen bij hoge uitzondering kan het liftonderhoud worden stilgelegd en kan de liftmonteur de lift handmatig bedienen. Voor veel bewoners blijft de klim onmogelijk waardoor ze zich opgesloten voelen. Dat geldt ook voor Nel. Zij heeft een versleten onderrug, twee versleten heupen en een kapotte knie. Een trap op- of afgaan doet haar te veel pijn.

Wim, Nel en de andere bewoners van het complex voelen zich ongehoord en schakelen de Belbus in. Uit de research blijkt dat Heimstaden geen navraag heeft gedaan bij de Veiligheidsregio Haaglanden – waar de brandweer onder valt - over de mogelijkheid van een tijdelijke traplift in de flat aan de Spechtlaan.

Expert

Hadden ze dat maar wel gedaan. Volgens de door de Belbus ingeschakelde liftexpert Farid Oilad Adj Amar is er namelijk voor een tijdelijke traplift wel degelijk voldoende vrije doorgang voor de hulpdiensten. Er moet minimaal zeventig centimeter vrij zijn en op het eerste trapje na is dat er overal ruimschoots.

Met dit goede nieuws rijdt Ciana naar het hoofdkantoor van Heimstaden in Amsterdam. De bewoners kunnen niet mee, maar Nel heeft namens iedereen wel een videoboodschap ingesproken voor woordvoerder Edward Touw. Edward snapt het probleem van de bewoners. Als er een optie was, hadden ze een alternatief geregeld, vertelt hij. Nou, dat is fijn, want die optie is er dus!

Ciana legt het idee van Farid aan Heimstaden voor en die belooft er snel werk van te maken. En hij houdt woord, de volgende dag wordt de opdracht gegeven om alsnog de opklapbare trapliften te plaatsen. De volgende dag is het zover. Wat lang niet mogelijk leek, is in twee dagen gerealiseerd. Nel en de andere bewoners die slecht ter been zijn, kunnen weer naar buiten.