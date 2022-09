Belbus: de dure dakdekker Vandaag • leestijd 2 minuten • 610 keer bekeken • bewaren

Jacques en Hannie zijn blij als ze eindelijk iemand hebben gevonden die een losgewaaide dakpan kan terugleggen. Maar dan krijgen ze een rekening van 3350 euro gepresenteerd voor werkzaamheden die niet zijn verricht of helemaal niet nodig waren.

Door Storm Eunice, die in februari over ons land raast, valt er een dakpan van het huis van Jacques (93) en Hannie Engel. In hun zoektocht naar een dakdekker komen ze terecht op Werkspot.nl. Hier komen ze in contact met OD Onderhoud, een dakdekkersbedrijf uit Den Bosch. Zelf woont het stel in de buurt van Groningen, dus de mannen van het bedrijf hadden al wat kilometers afgelegd toen ze bij Jacques en Hannie voor de deur stonden. Een nachtmerrie volgt.

Dure rekening

Als de mannen bij Jacques en Hannie het dak opgaan, komen ze naar beneden met de mededeling dat het dak er ernstig aan toe is. Er zou een flinke lekkage kunnen ontstaan, waardoor ze meteen verschillende reparaties moeten uitvoeren. Jacques en Hannie schrikken enorm, maar zijn blij dat er eindelijk iemand is die hun dak kan repareren.

Dan wordt er een factuur opgemaakt die uitkomt op een totaalbedrag van 3350 euro. Jacques moet zijn flexibele hypotheek verhogen, omdat hij de gepeperde rekening niet zomaar kan betalen. En OD Onderhoud wil eerst geld zien voordat ze aan de slag gaan. Na de betaling aan de mannen gaan ze het dak op. Om in minder dan een uur weer beneden te staan en te vertrekken richting het zuiden.

Negatieve review

Jacques en Hannie staan perplex. Ze hebben zojuist 3350 euro betaald voor het terugleggen van een dakpan en voelen zich enorm belazerd. Jacques schrijft een negatieve review op Werkspot en stuurt een boze mail naar OD Onderhoud. Het bedrijf waardeert de review niet en eist dat Jacques deze verwijdert. In ruil hiervoor kan er nog onderhandeld worden over de prijs. Hier komen ze alleen nooit meerop terug.

Slordig

We vragen expert Eric Pelsers van branchevereniging Vebidak om na te gaan wat er van de werkzaamheden te zien is op het dak. De dakpan is teruggelegd, maar daar is zo'n beetje alles mee gezegd. De overige werkzaamheden zijn overbodig en bovendien slordig en niet professioneel uitgevoerd. Als het wel goed was uitgevoerd hadden de werkzaamheden veel langer geduurd dan de 40-50 minuten die de mannen bezig zijn geweest. Ook de rekening van 3350 euro is niet reëel, het werk had hooguit een paar honderd euro mogen kosten, stelt Pelsers.

Confrontatie

Tijd voor de Belbus om OD Onderhoud eens te confronteren. We zoeken ze op in Den Bosch, maar treffen helaas niemand aan. We kunnen ze wel nog even via de telefoon spreken, maar de man achter het bedrijf voelt zich overvallen en is niet van onze tussenkomst gediend. In een schriftelijke reactie laat OD Onderhoud later weten het probleem niet te zien. Het heeft toch immers keurig de opdracht uitgevoerd die op de factuur staat?

