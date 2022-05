Belbus: Sociale Controle, de alarmdienst waar je niet vanaf komt Gisteren • leestijd 5 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

Een alarmknop waarmee je naasten meteen worden gewaarschuwd als er iets met je is. Het lijkt een veilige oplossing voor kwetsbare ouderen die nog wel op zichzelf wonen. Maar of daar een duur abonnement voor nodig is, is maar zeer de vraag. Zeker als dat ook nog eens niet meteen beëindigd kan worden bij overlijden of opname in een verpleeghuis. Blijf je betalen voor iets waar je niets aan hebt. Het overkomt de moeder van Silvia Boerema met de alarmdienst van uwzorg.nl/ sociale-controle.nl.

Silvia’s moeder tekent in 2017 voor het eerst een contract bij UwZorg/Sociale Controle voor een alarmdruppel. Een medewerker komt ongevraagd bij haar langs en het lijkt Joke Boerema wel handig. Als er iets met haar gebeurt, kan ze op de knop van de druppel drukken en dan worden bijvoorbeeld de buren en familie automatisch gebeld. Een aantal nummers worden geïnstalleerd.

A-pakket of B-pakket?

In eerste instantie tekent Silvia’s moeder voor het A pakket, dat is alleen de alarmdruppel zonder meldkameroptie. Later wordt het pakket verlengd: ze betaalt 24,95 per maand. In augustus 2021, als het contract bijna is afgelopen, komt er weer iemand van Sociale Controle aan de deur. Die voorkomt dat het contract stilzwijgend verlengd wordt waarbij mevrouw elke maand kan opzeggen. Nu gaat ze een nieuw en duurder contract aan á €29,99 per maand (B Professioneel, met de meldkameroptie) voor twee jaar. Volgens dochter Silvia realiseert haar moeder zich dan al niet meer goed waarvoor ze tekent. Het contract is ook onduidelijk, de uitgebreide algemene voorwaarden staan op de achterkant zo klein geprint dat je een loep nodig hebt om ze te lezen.

Op 21 maart 2022 verhuist Joke, inmiddels 82, naar een verpleeghuis voor dementerende ouderen. Er is bij haar beginnende dementie vastgesteld. Silvia ontdekt bij de verhuizing pas het contract met sociale-controle.nl. Op het contract staat dat als er aangetoond kan worden dat ze in een zorginstelling waar 24/7 zorg is, is opgenomen het contract per direct kan worden stopgezet. Silvia zegt op en stuurt een inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis mee als bewijs dat haar moeder daar is opgenomen. Maar Sociale Controle wil haar aan het contract houden en haar hooguit ‘uit coulance’ alleen maar het eerste jaar laten uitdienen. Dat betekent nog 6 x 29,99 betalen, dus zo'n 180 euro voor een dienst waar ze niets aan heeft.

Het eerste contact

Silvia probeert Sociale Controle te bellen. Na lang aanhouden krijgt ze een medewerker aan de lijn die haar onbeschoft behandeld. Hij blijft maar hameren op de algemene voorwaarden van het bedrijf en zegt tenslotte dat als ze het er niet mee eens is ze een klacht kan indienen. Dat schiet niet op. Silvia stopt de automatische incasso van haar moeder en meteen daarna krijgt ze twee mails dat er niet geïncasseerd kan worden en ze het bedrag handmatig moet overmaken. Silvia blijft contact zoeken met Sociale Controle maar als ze al iemand te spreken krijgt is het dezelfde medewerker die zijn belofte om een collega te laten terugbellen niet nakomt.

Silvia belt op vrijdag 6 mei weer naar Sociale Controle en neemt de gesprekken op. Ze krijgt uiteindelijk een leidinggevende aan de lijn, die een van de twee oprichters/bestuurders blijkt te zijn. Hij legt opnieuw uit dat het contract alleen maar kan worden beëindigd als de eerste 12 maanden worden uitgediend, tot en met september 2022. Dat ze alleen maar het eerste jaar hoeft uit te dienen is nog een gebaar uit coulance, want haar moeder heeft een 2-jarig contract afgesloten in augustus 2021. Hij stelt dat zij daarvoor gekozen heeft en dat we ‘deze ouderen niet als kinderen moeten behandelen’. En: ‘wij moeten ons aan de regels houden.’ Dat ze die regels zelf bedacht hebben, zegt hij er niet bij. Dat ze zich bewust richten op kwetsbare ouderen die zich niet altijd goed realiseren welke afspraak ze aangaan, ook niet.

Belbus schiet te hulp

Silvia is het zat en schakelt de Belbus in. Als we de klacht van Silvia neerleggen bij Sociale Controle, worden we vrijwel onmiddellijk teruggebeld door dezelfde oprichter/bestuurder. Hij wil zijn kant van het verhaal vertellen en zeggen dat het gesprek met Silvia bijzonder onaangenaam was. Tenslotte voegt hij toe dat hier geen sprake van oplichting is, ook al heeft niemand die term genoemd. En weer dat haar moeder er zelf voor gekozen heeft. De Belbus legt hem uit dat hij weerwoord op camera kan geven, maar dat wil hij niet. We kondigen aan dat we het verhaal van Silvia gaan opnemen en hem alsnog de kans willen geven hier op camera op te reageren. Later geven we hem bij zijn kantoor in Breda opnieuw de gelegenheid om te reageren maar hij doet de deur voor Ciana dicht. En zegt wel op schrift te willen reageren, maar die reactie blijft uit.

Intussen hebben we het verhaal en de contracten ook voorgelegd aan Kassa's juridisch en tech deskundige Danny Mekic. Hij legt uit dat zo'n alarmdruppel eigenlijk een heel simpel telefoontje is dat je makkelijk voor een paar tientjes zelf kunt aanschaffen, de nummers van familie inprogrammeren kan je desnoods door een telefoonwinkel laten doen. Met een sim-only abonnement van een paar euro ben je veel goedkoper uit dat zo'n maandelijks abonnement van 25-30 euro. En als je toch ook een meldkamerdienst erbij wil hebben, dan zijn er via zorgorganisaties prima alternatieven te vinden voor Sociale Controle.

Contracten niet transparant

Over de contracten is Danny heel duidelijk. De algemene voorwaarden zijn onduidelijk en onleesbaar. Letterlijk hele kleine lettertjes die ook nog eens onsamenhangend zijn. Er is geen touw aan vast te knopen. Als dit aan de rechter zou worden voorgelegd, stelt Danny, dan zou die het wel eens ongeldig kunnen verklaren. Een basisregel in het consumentenrecht is namelijk dat je moet kunnen begrijpen wat je koopt. Dat is hier niet heel duidelijk, verschillende opties worden genoemd maar onduidelijk is wat die inhouden. En de onleesbare algemene voorwaarden maken het helemaal niet transparant.

Een bepaling in de voorwaarden is dan gelukkig wel duidelijk. Bij opname in een 24/7 zorginstelling of bij overlijden kan het contract meteen worden opgezegd en hoeft er ook niet een opzegvergoeding of boete betaald te worden. Sociale Controle kan hier worden gehouden aan zijn eigen regels. De aanbieder van de alarmdienst realiseert zich dat blijkbaar zelf ook, want laat Silvia weten dat ze nergens meer aan vast zit.

Nog een heads-up

Wie meer wil weten over alarmdiensten kan informeren bij zorgverzekeraars of zorginstellingen. Laat u nooit overhalen door een verkoper die bij u aan de deur komt. Die lijkt heel erg begaan met uw veiligheid, maar die schijn kan bedriegen.