Belbus: Loodgietersplatform rekent 3000 euro voor half uurtje zonder resultaat

Het begint een ware plaag te worden. Loodgieters, slotenmakers, elektriciens die je uit de nood moeten helpen. Die vervolgens het probleem vaak niet verhelpen, maar je wél een torenhoge rekening presenteren. Zoals ook Huub Buijs uit Huizen overkwam. Hij wordt 3000 euro armer en blijft met de lekkage zitten.

Huub Buijs heeft een lekkage in de keuken en vindt via Google een loodgieter bij het Nederlandse Loodgietersplatform. De twee mannen die langskomen rekenen 60 euro voorrijkosten als starttarief (inclusief diagnose) 240 euro. Verder wordt er niets gezegd over de kosten. Volgens de loodgieters veroorzaken verstopte leidingen in de badkamer de lekkage in de keuken. Deze moeten dus schoongemaakt worden. Hier rekenen ze 80 euro per meter voor. Ze vragen hoeveel ze moeten schoonmaken, waarop Huub antwoordt: zoveel als nodig.

Pinautomaat onder de neus geduwd

De twee loodgieters van het Loodgietersplatform zijn hooguit dertig minuten bezig in de badkamer. Als ze naar beneden komen, douwen ze Huub een pinapparaat onder de neus. Of hij maar even 3023 euro wil betalen. Geen rekening, geen uitleg, niets. Huub is wat verbouwereerd, maar weet ook dat loodgieters over het algemeen duur zijn. En hij heeft ze opdracht gegeven, dus kan hij niet meer terug, denkt hij. Hij betaalt 1500 euro en zijn vrouw betaalt later die middag nog eens 1500 euro. Zij dringt nog wel aan op een rekening, maar ze moet eerst betalen. Later volgt de rekening per mail waarop vermeld staat dat 27 meter aan leidingen zijn ontstopt.

Online tientallen andere klachten

Als Huub en Cora die avond een vriend spreken, die hoofduitvoerder in de bouw is, valt het kwartje: ze zijn belazerd. 27 meter leidingen in een doorsnee rijtjeshuis, dat kan helemaal niet, zegt de vriend. Bovendien is het probleem helemaal niet verholpen. Huub en Cora sturen een mail naar het Loodgietersplatform dat ze hun geld terug willen, maar die mail komt niet aan. En telefonisch is het bedrijf ook niet te bereiken. Online vinden ze tientallen soortgelijke klachten. Ze zijn bang dat ze hun geld kwijt zijn, maar schakelen toch de Belbus in.

‘Eerlijk bedrijf’ betaalt toch terug

De man achter het Nederlandse Loodgietersplatform, Mimoun Boussakhane, schuift de torenhoge rekening van Huub en Cora af op samenwerkingen die niet goed zijn gegaan en die hij aan het afbouwen is. Hij heeft een eerlijk bedrijf, stelt hij. De tientallen klachten online over een lange periode doen anders vermoeden. De oprichter en eigenaar van het Nederlandse Loodgietersplatform heeft de schijn tegen. Onder druk van de Belbus zegt hij Ciana toe de drieduizend euro diezelfde dag nog terug te betalen aan de gedupeerden. En dat doet hij.

Voorkomen is beter dan genezen

Gelukkig hebben Huub en Cora hun geld terug, maar helaas zijn zij niet de enigen die te maken krijg met dit soort malafide rioolontstoppers. Hoe kun je voorkomen dat je met hen in zee gaat? Carrel Rutte van Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen (CERO) is samen met erkende loodgieters een initiatief gestart.

Tip 1: Lees de reviews op Google eerst door

Zijn eerste tip is: als je googelt naar een loodgieter, ga dan niet op het eerste beste resultaat af. Lees reviews en ervaringen van anderen. Vraag na in je eigen omgeving of iemand goede ervaringen heeft met een loodgieter.

Tip 2: Vraag vooraf naar het tarief

Vraag daarna naar de tarieven. Een eerlijke ontstopper heeft naast voorrijkosten een vast tarief voor het eerste half uur. En heeft al het noodzakelijke materieel bij zich en rekent geen tarieven per meter of voor het gebruik van deze machines. Een eerlijke riool ontstopper lost uw probleem op. Snel, simpel en helder! En tegen een duidelijke prijs die altijd vooraf opgevraagd kan worden.

Tip 3: Recht halen heeft zin

Zoals in veel gevallen geldt nu ook: voorkomen is beter dan genezen. Maar wanneer je toch in zee bent gegaan met een foute rioolontstopper, kan je nog steeds je recht halen. Een advocaat in de arm nemen kan – zeker bij een rekening van een paar duizend euro – een goed idee zijn. Die kan bij het malafide bedrijf het geld terugvragen, wat soms al voldoende is. Of een procedure bij de rechtbank beginnen.

Recente uitspraken van rechters vallen in het voordeel van de gedupeerden uit. Klanten zijn vooraf niet voorgelicht over de mogelijke kosten en daarmee is de overeenkomst niet geldig. Hoewel veel mensen terugdeinzen voor de kosten, realiseren ze zich niet dat ze vaak voor juridische bijstand in aanmerking komen en dat naar de rechter stappen dus wel degelijk zin kan hebben.

Site met tips voor ‘eerlijk ontstoppen’

Het Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen (CERO) kan doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. En meer informatie geven over hoe foute loodgieters kunnen worden vermeden en eerlijke loodgieters kunnen worden gevonden. Ga daarvoor naar www.eerlijkrioolontstoppen.nl.

Slechte ervaring met een rioolontstopper voorkomen? Bekijk de video

Natuurlijk wil je niet voor torenhoge kosten komen te staan als je 'even' een ontstoppingsdienst nodig hebt voor je verstopte afvoer of een andere klus. Carrel Rutte van Het Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen (CERO) geeft in deze video een paar praktische tips: