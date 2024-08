Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Maternal

© ITV Studios

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

It’s a Sin (zaterdag 03/08 NPO 3) Britse dramaserie van de bedenker van Years and Years over de aidscrisis in de Londense gayscene in de jaren tachtig. Alle afleveringen van de serie worden van 23.00 uur tot 03.30 uur uitgezonden in verband met de Pride-viering dit weekend. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Captivated (vrijdag 02/08 NPO 2) Elliot neemt Rachel en Liam mee naar zijn afgelegen blokhut. Eenmaal daar denkt Rachel dat ze worden bespied door iemand. Later wordt Liam in het bos benaderd door een vrouw die hem wat vragen stelt. Laatste twee afleveringen. Lees de recensie.

Flikken Maastricht S16 (vrijdag 02/08, NPO 1) Er wordt een dode Mexicaan aangetroffen, hangend aan een viaduct. Zelfs de oude Nederlandse criminelen vinden dit te ver gaan en bundelen hun krachten met Eva en Wolfs. Ook zaterdag en zondag zie je een aflevering. Lees de recensie.

Tropenjaren (vrijdag 02/08 NPO 3) Als Rosa hoort dat Bridget Maasland haar niet heeft uitgenodigd voor een feestje, nodigt ze zichzelf uit. Jelle heeft geen zin, maar hij moet mee. Bregje zoekt een leuke man en Steve heeft twijfels over de loyaliteit van zijn nieuwe, veel jongere vriendin.

Shetland S08 (zaterdag 03/08 NPO 2) Ruth krijgt afschuwelijk nieuws over een ongeluk te verwerken. Tosh probeert de Sadats zachtzinnig te verhoren, maar krijgt daarna toch klachten over haar agressieve werkwijze. Dan doet ze een schokkende ontdekking. Laatste twee afleveringen.

Beck S10 (zaterdag 03/08 NPO 3) Josef keert terug bij de Beck-groep en wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar een man die op brute wijze vermoord is. De ex-vrouw van het slachtoffer en haar nieuwe vriend reageren echter op onverwachte wijze als de politie bij ze langskomt.

Lost Boys & Fairies (zondag 04/08 NPO 3) De nerveuze Gabriel weet het panel ervan te overtuigen dat zijn verslaving verleden tijd is. Hij en Andy mogen Jake adopteren. De voorbereidingen beginnen, maar Gabriel voelt zich buitengesloten en begint te twijfelen. Lees de recensie.

Vera S11 (zondag 04/08 NPO 1) Tijdens een roofoverval bij de containerhaven valt een dode. De daders lijken hulp te hebben gehad van binnenuit. Als er vervolgens een tiener vermist blijkt te zijn, neemt het onderzoek een onverwachte wending en komt Vera in de problemen. Lees de recensie.

Aankomende films...

Cinema Paradiso (zondag 04/08 NPO 2) Keuzefilm van zomergast journalist Sakir Khader. De Italiaanse coming-of-age-film van regisseur Giuseppe Tornatore draait om een regisseur die terugblikt op zijn jeugd, toen een bioscoopmedewerker zijn liefde voor film wist aan te wakkeren.

Nieuwe series na het weekend...

Maternal (donderdag 08/08 NPO 1) Brits ziekenhuisdrama over drie vrouwelijke artsen die onlangs moeder zijn geworden en na de pandemie hun werk weer oppakken. Met Parminder Nagra (DI Ray), Lara Pulver (The Split) en Lisa McGrillis (Inspector George Gently). Bekijk de trailer.

The Inheritance (donderdag 08/08 NPO 2) Brits familiedrama waarin drie kinderen na de dood van hun vader ontdekken dat hun erfenis naar een voor hen onbekende vrouw (Samantha Bond, vooral bekend als Moneypenny in de vier James Bond-films met Pierce Brosnan) gaat. Bekijk de trailer.

Detective #24 (donderdag 08/08 NPO Plus) Zweedse thrillerserie over een aan lager wal geraakte aanklager (Malin Levanon) die nu werkt in een asielzoekerscentrum en samen met een Somalische vluchteling (Nasir Dhaghole) op zoek gaat naar een vermist tienermeisje. Lees hier meer.

Until I Kill You (donderdag 08/08 NPO Plus) Britse true-crime-serie waarin Delia (Anna Maxwell Martin uit A Spy Among Friends) begint vermoeden dat haar nieuwe vriend (Shaun Evans, bekend als de jonge Endeavour Morse) een duister verleden voor haar verborgen houdt. Lees hier meer.

Nog lopende series na het weekend...

Dertigers S05 (maandag 05/08 NPO 3) Ada heeft steeds vaker contact met ex Niels, waardoor Ruben haar confronteert. Reza geeft per ongeluk iets toe aan Suus en krijgt meteen spijt. Jonas gaat tegen de eisen van zijn schoonvader in. Ook te zien op dinsdag, woensdag en donderdag.

Flikken Maastricht S16 (maandag 05/08, NPO 1) Als Pierre zijn proces in vrijheid mag afwachten, gaat het mis. Hij ontvoert zijn dochters en er wordt een klopjacht opgezet om te voorkomen dat hij hen iets aandoet. Laatste afleveringen volgen dinsdag en woensdag. Lees de recensie.