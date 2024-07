Maternal: Brits ziekenhuisdrama start in augustus bij de NPO

Het Britse ziekenhuisdrama Maternal, dat momenteel nog enkel beschikbaar is op NPO Plus, gaat volgende maand ook in première op televisie: vanaf donderdag 8 augustus zie je iedere werkdag een nieuwe aflevering op NPO 1 en NPO Start. Maternal volgt drie artsen die onlangs moeder zijn geworden en vlak na de pandemie weer terug aan het werk gaan. Vervolgens hebben ze enige moeite om hun persoonlijke en professionele levens weer met elkaar te combineren. De drie hoofdrollen worden gespeeld door Parminder Nagra (DI Ray), Lara Pulver (The Split) en Lisa McGrillis (Inspector George Gently) en daarnaast zijn ook Raza Jaffrey, Oliver Chris en Julie Graham te zien. De serie is het tv-debuut van toneelschrijfster Jacqui Honess-Martin en bestaat uit zes afleveringen met elk een speelduur van ongeveer zestig minuten.