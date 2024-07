Captivated S01: boeiende knipoog naar Psycho NPO , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Channel 5

Ierse mysteriereeks over een arme schoonmaakster die een baan krijgt aangeboden op het landgoed van een rijke miljonair had best een paar afleveringen langer mogen duren.

Acteur Allen Leech, bekend als de chauffeur uit Downton Abbey, heeft in de mysteriereeks Captivated (in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht als Too Good to Be True) wel wat weg van Anthony Perkins, die de maniakale zoon speelt in Psycho (1960). Leech speelt hier Elliot, een miljonair die ogenschijnlijk uit het niets schoonmaakster Rachel (Kara Tointon) uitnodigt om op zijn landgoed te komen werken. Dat komt Rachel wel goed uit; ze heeft amper geld om voor haarzelf en haar hyperintelligente zoon Liam (Charlie Hodson-Prior) te zorgen. Bij Elliot mag ze min of meer haar eigen salaris bepalen.

Maar wat is het addertje onder het gras? In ieder geval wordt al snel duidelijk dat Elliot een controlfreak is die overal camera’s heeft hangen en Rachel en haar zoon nauwlettend in de gaten houdt. Maar Leech laat zijn personage ook voortdurend van zijn beste kant zien. Zijn Elliots intenties goed? Misschien speelt er iets met Rachels ex, een ex-junkie die aan het begin van de serie bij haar inbreekt en haar bedreigt? Want Simone (Sara Powell), de assistent van Elliot, spreekt geen kwaad over haar werkgever. Sterker nog: ze wil hem beschermen tegen Rachel, die ze - als er iets opbloeit tussen Rachel en Elliot - ziet als een onwelkome indringer.

© Channel 5

An sich is het niet zo moeilijk om te raden waar Captivated heen wil. Dat de serie uit slechts vier afleveringen bestaat voelt echter nogal onbevredigend. Vooral omdat de personages nog beter uitgewerkt hadden kunnen worden. Het was geen schande geweest om eerst uitsluitend te focussen op Rachel en haar armzalige bestaan, om daarna de focus te verleggen naar Elliot en zijn zorgeloze rijkeluisleven. Ook omdat het einde nu ietwat geforceerd overkomt. Maar Captivated is wel een goede titel: geboeid kijk je tot aan dat einde hoe de plot zich ontvouwt. En het verhaal eindigt ook nog eens met de mogelijkheid voor een tweede seizoen.