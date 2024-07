Detective #24: Zweedse misdaadserie start in augustus bij de NPO

Zweedse misdaadserie Detective #24 komt binnenkort naar de NPO: vanaf vrijdag 9 augustus zie je wekelijks een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl de volledige reeks een dag eerder op 8 augustus beschikbaar wordt gesteld op NPO Plus. Het drama volgt de vrij impulsieve Tilda Renström (Malin Levanon), die recentelijk haar baan bij justitie verloor en inmiddels werkt bij een opvangcentrum voor asielzoekers. Daar stuit ze op de Somalische vluchteling Ibrahinn (Nasir Dhaghole), die een talent blijkt te hebben voor het oplossen van misdaden. Wanneer er in een plaatsje nabij het opvangcentrum een tienermeisje verdwijnt, bundelen ze hun krachten om de zaak op te lossen. Detective #24 werd ontwikkeld door de Zweedse scenarist Aron Levander (The Truth Will Out) en de Finse regisseur Zaida Bergroth (Tove).