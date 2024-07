The Inheritance: Britse dramaserie komt in augustus naar de NPO

De Britse dramaserie The Inheritance gaat in augustus van start bij de NPO: de vierdelige reeks is vanaf donderdag 8 augustus wekelijks te volgen op NPO 2 en NPO Start, terwijl alle afleveringen vanaf donderdag 1 augustus ook allemaal te streamen zijn bij NPO Plus. The Inheritance draait om (de nasleep van) de onverwachte dood van patriarch Dennis (Larry Lamb). Zijn drie kinderen krijgen na zijn overlijden al snel een nieuwe schok te verwerken: ze worden alle drie niet genoemd in zijn testament. En dus probeert het drietal uit te zoeken of hij misschien toch niet is vermoord door zijn voor hen onbekende echtgenote (Samantha Bond, bekend als Moneypenny in de Bond-films met Pierce Brosnan). Ook Robert James-Collier (Downton Abbey), Gaynor Faye (Coronation Street) en Jemima Rooper (Geek Girl) hebben hoofdrollen. The Inheritance werd geschreven door Aschlin Ditta, die vooral bekend is van haar samenwerkingen Catherine Tate.