Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met The Inheritance

© Channel 5

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Captivated (vrijdag 26/07 NPO 2) Britse thrillerserie over een arme vrouw (Kara Tointon) die een goedbetaalde baan krijgt aangeboden op het landgoed van een rijkaard. Eenmaal aan het werk begint ze echter te twijfelen aan de drijfveren van haar nieuwe baas. Bekijk de trailer.

Lost Boys & Fairies (zondag 28/07 NPO 3) Britse dramaserie over een jong homostel dat probeert om een kind te adopteren. Een van hen twijfelt echter of hij wel een goede vader zal zijn, omdat hij kampt met een traumatische jeugd en een drugsverslaving. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S16 (vrijdag 26/07, NPO 1) Eva gaat met tegenzin aan de slag als teamchef en dus mag Wolfs een moord in een verzorgingstehuis in zijn eentje oplossen. Het slachtoffer is een man met een valse persoonlijkheid. Zondag volgt nog een aflevering. Lees de recensie.

De Luizenmoeder (vrijdag 26/07 NPO 3) Komische serie waarin Hannah (Jennifer Hoffman) zich staande probeert te houden tussen de markante mensen waar ze in en rond de basisschool van haar dochtertje mee te maken krijgt. De reeks wordt aankomende maandag weer hervat.

Tropenjaren (vrijdag 26/07 NPO 3) Buurvrouw Mira helpt de drukbezette Rosa met haar oude oppas, al heeft Jelle zijn twijfels over deze nieuwe aanwinst. Rosa heeft moeite om er weer in te komen op haar werk en Bregje wil gaan daten met haar vervelende co-presentator Janko.

Shetland S08 (zaterdag 27/07 NPO 2) Calder gaat nog niet terug naar Londen. Tosh is blij dat ze kan helpen met de zaak, waarin een tatoeage een aanwijzing is. Het slachtoffer blijkt in een psychiatrische kliniek te hebben gezeten. Er gebeurt iets onverwachts bij het mortuarium.

Beck S10 (zaterdag 27/07 NPO 3) Een man wordt dood aangetroffen op een rommelmarkt in het zuiden van Stockholm. Het oogt als een simpele overval met fatale afloop, maar het onderzoek neemt een onverwachte wending als de Zweedse geheime dienst zich met de zaak bemoeit.

Oogappels S03 (zaterdag 27/07, NPO 3) Na Beck zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het derde en vierde seizoen van Oogappels. Er zal dan om 22.15 uur worden afgetrapt met de uitzending en deze duurt vervolgens tot ongeveer 02.10 uur in de nacht.

Vera S11 (zondag 28/07 NPO 1) In een afgelegen bosgebied wordt het lichaam gevonden van Angela Konan, die als begeleidster voor ex-verslaafden werkte. Vera moet zien te achterhalen of haar dood iets te maken heeft met haar vaak getroebleerde patiënten. Lees de recensie.

Aankomende films...

Beau Travail (zondag 28/07 NPO 2) Keuzefilm van zomergast Sana Valiulina. In het Franse oorlogsdrama van regisseur Claire Denis (Stars at Noon) blikt sergeant Galoup vanuit Marseille terug op een veelbewogen periode bij een vreemdelingenlegioen in het Afrikaanse Djibouti.

Nieuwe series na het weekend...

The Inheritance (donderdag 01/08 NPO Plus) Brits familiedrama over drie kinderen die na de dood van hun vader ontdekken dat de erfenis gaat naar een onbekende vrouw (Samantha Bond, bekend als Moneypenny in de vier James Bond-films met Pierce Brosnan). Bekijk de trailer.

Agent (donderdag 01/08 NPO Plus) Deense komedieserie waarin impresario Joe (Esben Smed uit Follow the Money) naast zijn grote cliënten, zoals Ulrich Thomsen en Sidse Babett Knudsen, ook zijn jonge dochtertje en zijn ex-vrouw tevreden moet zien te houden. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Dertigers S05 (maandag 29/07 NPO 3) De vrienden gaan de Ventoux op, maar niet iedereen heeft het even makkelijk. Ondertussen zoekt Ada steun bij Laura en Suus over ex Niels, terwijl Suus doorheeft dat er iets speelt bij Reza. Ook te zien op dinsdag, woensdag en donderdag.

Flikken Maastricht S16 (maandag 29/07, NPO 1) De CEO van een telecombedrijf wordt op weg naar zijn werk op de fiets dodelijk aangereden. Alle sporen leiden naar een gemeenschap die fel tegenstander is van 5G. Elke werkdag volgt er een nieuwe aflevering. Lees de recensie.

The Suspect (dinsdag 30/07 NPO 2) Om achter de waarheid te komen moet Joe uit handen van de politie zien te blijven. Hij wil weten wat hem overkomt en waarom. Hij duikt in het verleden en stukje bij beetje vormt zich een beeld van hoe de zaak in elkaar steekt. Lees de recensie .