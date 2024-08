Kijktips voor het weekend: Boiling Point, Ten minste houdbaar tot, Line of Duty en meer

© BBC

Daarnaast verschijnen er komende donderdag ook nieuwe afleveringen van de sitcom That '90s Show en Deense tragikomedie Baby Fever op Netflix.

The Union (vrijdag 16/08 Netflix) Komische actiefilm waarin de gemoedelijke bouwvakker Mike (Mark Wahlberg) plots zijn oude geliefde Roxanne (Halle Berry) tegen het lijf loopt. Zij blijkt als spion te werken en wil hem rekruteren voor een missie. Bekijk de trailer.

Boiling Point (vrijdag 16/08 NPO 1) Dramaserie die dient als vervolg op de eerdere film. Na de hartaanval van haar mentor Andy (Stephen Graham), probeert zijn protegee Carly (Vinette Robinson) met veel moeite zelf een restaurant draaiende te houden. Lees de recensie.

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 16/08 NPO 1) Komische serie over het gezin van Anna (Ricky Koole) en Paul (Ruben van der Meer). Waar Anna worstelde met menopauze en een midlifecrisis, is het ditmaal Paul die in de andropauze is beland. Bekijk de trailer.

Rick and Morty: The Anime (vrijdag 16/08 HBO Max) Japanse variant op de gelijknamige Amerikaanse animatieserie, waarin de geniale wetenschapper – en samoerai – Rick Sanchez zijn kleinzoon Morty meesleurt op allerlei gevaarlijke avonturen in andere dimensies.

Love Next Door (zaterdag 17/08 Netflix) Romantische komedieserie uit Zuid-Korea waarin een vrouw terugkeert naar haar geboorteland, waar ze opnieuw wil beginnen. Dan krijgt ze een relatie met een oude jeugdvriend met wie ze een erg gecompliceerd verleden heeft.

The Sandhamn Murders S06 (zaterdag 17/08 NPO 3) Misdaaddrama dat zich afspeelt op een eiland bij het Zweedse Stockholm. In de première stuit Nora (Alexandra Rapaport) op het strand op een bewusteloze vrouw die ontsnapte van een vrachtschip. Bekijk de trailer.

Line of Duty S06 S06 (zaterdag 17/08 Canvas) Misdaadserie over een speciale eenheid met als taak het blootleggen van corruptie binnen de politie. Kelly Macdonald (Trainspotting) is dit seizoen te zien als de rechercheur die onder een vergrootglas ligt. Lees de recensie.

Chimp Crazy (maandag 19/08 HBO Max) Vierdelige documentaire over de ervaringen van mensen met een chimpansee. Tonia Haddix zorgt voor haar geliefde chimpansee Tonka, maar belandt daarbij in een kat-en-muisspel met de overheid en dierenrechtenorganisaties.

Terror Tuesday: Extreme (dinsdag 20/08 Netflix) Thaise horrorserie waarin acht verhalen verteld worden over mensen die iets bovennatuurlijks meemaakten. De afleveringen werden geïnspireerd door verhalen van de luisteraars van een Thaise horrorshow op de radio.

Untold: The Murder of Air McNair (dinsdag 20/08 Netflix) Documentaire over het leven van de beroemde NFL-quarterback Steve McNair en de verbijsterende details rond zijn moord in 2009. De film maakt deel uit van een eerdere serie met verhalen uit de sportwereld.

Agent (dinsdag 20/08 NPO 3) Deense komedieserie waarin impresario Joe (Esben Smed uit Follow the Money) naast zijn grote cliënten, zoals Ulrich Thomsen en Sidse Babett Knudsen, ook zijn dochtertje en zijn ex-vrouw tevreden moet zien te houden. Bekijk de trailer.

The Accident (woensdag 21/08 Netflix) Mexicaanse dramaserie waarin een kinderfeestje een zeer tragische wending neemt. De nasleep van een afschuwelijk ongeluk verwoest een hechte gemeenschap, waarbij vriendschappen tussen families volledig worden verscheurd.

Back to 15 S03 (woensdag 21/08 Netflix) Komische serie uit Brazilië over een vrouw van in de 30 die ontevreden is met haar leven. Ze reist terug in de tijd naar de periode toen ze 15 was en wil de geschiedenis herschrijven. In dit slotseizoen reist ze opnieuw door de tijd.

Nice Girls (woensdag 21/08 Netflix) Komische film uit Frankrijk over een excentrieke agent en een plichtsgetrouwe detective die de handen ineenslaan met een charmante ex-hacker. Ze moeten de verdwijning van een agent ontrafelen en Nice voor een ramp behoeden.

Wyatt Earp and The Cowboy War (woensdag 21/08 Netflix) Documentaire met eveneens nagespeelde scènes met acteurs, over de legendarische vete tussen Wyatt Earp en Ike Clanton, en het bekende vuurgevecht bij de O.K. Corral. Ed Harris is te horen als voice-over.

Pop Star Academy: Katseye (woensdag 21/08 Netflix) Documentaire waarin twintig jonge muzikanten van over de hele wereld een k-pop-trainingsprogramma doorlopen: op die manier willen HYBE en Geffen Records hun eerste meidengroep genaamd Katseye vormen.

The Shield (woensdag 21/08 CANAL+) Politiedrama met Michael Chiklis als de leider van een politie-eenheid die regelmatig over de schreef gaat bij het bestrijden van bendegeweld in Los Angeles. Elke twee weken wordt een nieuw seizoen toegevoegd. Lees hier meer.

Baby Fever S02 (donderdag 22/08 Netflix) Tragikomische serie uit Denemarken over een jonge vruchtbaarheidsarts die zich in een dronken bui insemineert met sperma uit haar eigen kliniek en zwanger wordt. Inmiddels is ze moeder van een twee maanden oude baby.

That ‘90s Show S02 (donderdag 22/08 Netflix) Vervolgserie op That ‘70s Show, waarin de jonge dochter van Eric en Donna tijd doorbrengt bij opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp). Een aantal oudgedienden hebben nu gastrolletjes. Lees hier meer.

GG Precinct (donderdag 22/08 Netflix) Komische misdaadserie uit Taiwan, waarin een beginnend politiechef en een excentrieke detective een seriemoordenaar moeten stoppen. De killer ensceneert zijn vreselijke gruweldaden als huiveringwekkende woordspelletjes.

Secret Lives of Orangutans (donderdag 22/08 Netflix) Documentairefilm waarin de levens van meerdere generaties binnen een orang-oetangfamilie met de camera gevolgd worden. De voice-over werd wederom ingesproken door de beroemde bioloog David Attenborough.