Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Union

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Union (vrijdag 16/08 Netflix) Komische actiefilm waarin de gemoedelijke bouwvakker Mike (Mark Wahlberg) plots zijn oude geliefde Roxanne (Halle Berry) tegen het lijf loopt. Zij blijkt als spion te werken en wil hem rekruteren voor een missie. Bekijk de trailer.

Love Next Door (zaterdag 17/08 Netflix) Romantische komedieserie uit Zuid-Korea waarin een vrouw terugkeert naar haar geboorteland, waar ze opnieuw wil beginnen. Dan krijgt ze een relatie met een oude jeugdvriend met wie ze een erg gecompliceerd verleden heeft.

Na het weekend...

Terror Tuesday: Extreme (dinsdag 20/08 Netflix) Thaise horrorserie waarin acht verhalen verteld worden over mensen die iets bovennatuurlijks meemaakten. De afleveringen werden geïnspireerd door verhalen van de luisteraars van een Thaise horrorshow op de radio.

Untold: The Murder of Air McNair (dinsdag 20/08 Netflix) Documentaire over het leven van de beroemde NFL-quarterback Steve McNair en de verbijsterende details rond zijn moord in 2009. De film maakt deel uit van een eerdere serie met verhalen uit de sportwereld.

The Accident (woensdag 21/08 Netflix) Mexicaanse dramaserie waarin een kinderfeestje een zeer tragische wending neemt. De nasleep van een afschuwelijk ongeluk verwoest een hechte gemeenschap, waarbij vriendschappen tussen families volledig worden verscheurd.

Back to 15 S03 (woensdag 21/08 Netflix) Komische serie uit Brazilië over een vrouw van in de 30 die ontevreden is met haar leven. Ze reist terug in de tijd naar de periode toen ze 15 was en wil de geschiedenis herschrijven. In dit slotseizoen reist ze opnieuw door de tijd.

Nice Girls (woensdag 21/08 Netflix) Komische film uit Frankrijk over een excentrieke agent en een plichtsgetrouwe detective die de handen ineenslaan met een charmante ex-hacker. Ze moeten de verdwijning van een agent ontrafelen en Nice voor een ramp behoeden.

Wyatt Earp and The Cowboy War (woensdag 21/08 Netflix) Documentaire met eveneens nagespeelde scènes met acteurs, over de legendarische vete tussen Wyatt Earp en Ike Clanton, en het bekende vuurgevecht bij de O.K. Corral. Ed Harris is te horen als voice-over.

Pop Star Academy: Katseye (woensdag 21/08 Netflix) Documentaire waarin twintig jonge muzikanten van over de hele wereld een k-pop-trainingsprogramma doorlopen: op die manier willen HYBE en Geffen Records hun eerste meidengroep genaamd Katseye vormen.

Baby Fever S02 (donderdag 22/08 Netflix) Tragikomische serie uit Denemarken over een jonge vruchtbaarheidsarts die zich in een dronken bui insemineert met sperma uit haar eigen kliniek en zwanger wordt. Inmiddels is ze moeder van een twee maanden oude baby.

That ‘90s Show S02 (donderdag 22/08 Netflix) Vervolgserie op That ‘70s Show, waarin de jonge dochter van Eric en Donna tijd doorbrengt bij opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp). Een aantal oudgedienden hebben nu gastrolletjes. Lees hier meer.

GG Precinct (donderdag 22/08 Netflix) Komische misdaadserie uit Taiwan, waarin een beginnend politiechef en een excentrieke detective een seriemoordenaar moeten stoppen. De killer ensceneert zijn vreselijke gruweldaden als huiveringwekkende woordspelletjes.