The Shield: alle seizoenen van politieserie komen naar CANAL+

De Amerikaanse politieserie The Shield (2002-2008) komt in Nederland naar CANAL+: vanaf woensdag 21 augustus wordt er om de twee weken een nieuw seizoen (er zijn er in totaal zeven) toegevoegd. The Shield speelt zich af in Los Angeles en draait om een controversiële politie-eenheid onder leiding van detective Vic Mackey (Michael Chiklis uit The Commish). Mackey ligt regelmatig in de clinch met zijn eigen leidinggevende David Aceveda (Benito Martinez), die een van zijn teamleden (Reed Diamond) tegen hem probeert te keren. De serie volgt ook een aantal andere detectives, zoals de politiepartners Holland 'Dutch' Wagenbach (Jay Karnes) en Claudette Wyms (CCH Pounder). The Shield werd ontwikkeld door Shawn Ryan, bekend van S.W.A.T. en de Netflix-serie The Night Agent. Kurt Sutter, die daarna Sons of Anarchy maakte en nu werkt aan de Netflix-serie The Abandons, was jarenlang een van de vaste scenaristen.