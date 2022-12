Jaaroverzicht | Top 10: dit zijn de meest gelezen Kassa-artikelen van 2022 Vandaag • leestijd 4 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Welk artikel trok dit jaar de meeste aandacht bij de bezoekers van onze site? Traditiegetrouw blikken we in december terug op Kassa's meest gelezen stukken. We zetten de top 10 van 2022 voor je op een rij. Met onder meer aandacht voor: malware-apps in de Play Store, baking soda, groenten die níet in de koelkast hoeven, koken op inductie, een brief over contant geld van de Rabobank en de wijzigingen in de basisverzekering in 2023.

1 - Rabobank stuurt klant brief over opnemen contant geld: hoe zit dat?

Op Twitter is er enige ophef over een brief die een klant van de Rabobank heeft ontvangen. In de brief staat dat het de bank is opgevallen dat de klant vaak contant geld opneemt. De bank vraagt deze klant om minder contant geld op te nemen en wijst daarnaast op de risico's van contant geld én op alternatieve betaalmethoden. "Een inbreuk op de privacy", "Niet normaal" en "Ongepast", zo valt her en der op Twitter te lezen. Hoe zit dat eigenlijk? Lees hier het volledige artikel.

2 - Voor iedere werknemer minimaal 85 euro netto extra per maand in 2023

In 2023 gaat iedere medewerker er minimaal 85 euro netto per maand op vooruit, zo meldt Loket.nl. Dit komt omdat het kabinet miljarden euro’s gaat steken in lastenverlichting voor burgers om de pijn van de hoge prijzen enigszins te verzachten. Lees hier het volledige artikel.

3 - Verwijder deze 35 malware-apps uit de Play Store nú van je Android-telefoon

In de Google Play Store zijn 35 malafide apps opgedoken. Deze apps doen bovendien de nodige moeite om niet gedetecteerd te worden. Gebruikers krijgen veel advertenties voorgeschoteld en deze advertenties kunnen naar kwaadaardige malware verwijzen, wat je kwetsbaar maakt voor digitale fraude. Om welke apps gaat het? Lees hier het volledige artikel.

4 - Baking soda als wondermiddel? Achttien dingen die je ermee kunt

Je zult er vast weleens van gehoord hebben: baking soda. Voor de meesten zal dit bekend staan als een poeder om mee te bakken. Maar, dat is zeker niet het enige waar dit middel goed voor is. Het is misschien wel het meest veelzijdige product dat er te vinden is in de supermarkt en ook nog eens goedkoop. Van bakken tot schoonmaken tot persoonlijke verzorging; wij zetten achttien manieren waarop je baking soda in kunt zetten voor je op een rij. Lees hier het volledige artikel.

5 - Deze 10 groenten hoef je níet in de koelkast te bewaren

Zit je koelkast vaak stampvol? Misschien kun je wel wat ruimte scheppen door een aantal producten eruit te laten. Zo horen lang niet alle groenten na aankoop thuis in de koelkast. Wist je bijvoorbeeld dat je deze 10 groenten het beste erbuiten kunt bewaren? Lees hier het volledige artikel.

6 - Besparen op stroom? Verminder het verbruik van je koelkast met deze tips

De koelkast is in veel huishoudens een van de grootste stroomvreters. Op zich niet raar, want het apparaat doet 365 dagen per jaar z’n best om je eten en drinken koel te houden. Met een aantal praktische tips kun jij het stroomverbruik terugdringen en geld besparen. Lees hier het volledige artikel.

7 – Wat is beter: vloeibaar wasmiddel of waspoeder?

In de schappen van de supermarkt struikel je over de keuzemogelijkheden. Talloze flessen met vloeibaar wasmiddel en verschillende dozen met waspoeder. Er is wasmiddel speciaal voor witte was, bonte was, zwarte was en voor wolwas. Veel consumenten hebben een voorkeur voor één specifieke variant, maar is één van de twee eigenlijk beter voor je was? Welk middel levert de schoonste, meest frisse was op? Wat is de meest zuinige of voordelige keuze? En hoe zit het qua milieuvriendelijkheid? In dit artikel leggen we het uit. Lees hier het volledige artikel.

8 – Politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc: "Bestaande webshops worden nagemaakt"

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie signaleert de laatste tijd een nieuwe trend in de wereld van online oplichting. Oplichters imiteren steeds vaker bestaande webshops en zetten om de haverklap nep-webshops online waarop ze de namen, logo's en soms zelfs de adresgegevens van échte webshops misbruiken. Zo hopen ze vertrouwen te wekken. Klanten zijn hun geld kwijt en krijgen bestellingen nooit geleverd. Lees hier het volledige artikel.

9 - Alles wat er in 2023 verandert aan de basisverzekering

Het einde van het jaar betekent ook nieuwe zorgpremies, nadenken over een eventuele nieuwe zorgverzekeraar en uitzoeken op welke basiszorg je kunt rekenen volgend jaar. Op 12 november, en in sommige gevallen al eerder, hebben alle zorgverzekeraars hun nieuwe (en hogere) zorgpremies bekendgemaakt. Ook de basisverzekering verandert. Op Prinsjesdag heeft de overheid bekendgemaakt welke wijzigingen we daarin kunnen verwachten. En aangezien het nogal taaie stof kan zijn, hebben wij ze voor je op een rijtje gezet. Lees hier het volledige artikel.

10 - Van het gas af: Dit zijn de voor én nadelen van koken op inductie