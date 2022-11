theme-icon Werk

Voor iedere werknemer minimaal 85 euro netto extra per maand in 2023

In 2023 gaat iedere medewerker er minimaal 85 euro netto per maand op vooruit, zo meldt Loket.nl. Dit komt omdat het kabinet miljarden euro’s gaat steken in lastenverlichting voor burgers om de pijn van de hoge prijzen enigszins te verzachten.

Het minimum van 85 euro netto is berekend op basis van de nieuwe belastingcijfers voor 2023. Hierin is geen eventuele loonsverhoging meegenomen en het is zonder aanpassing van pensioenpremies.

Minimumloners gaan er het sterkst op vooruit

Natuurlijk zijn er ook medewerkers die nog meer dan die 85 euro netto per maand omhooggaan. Zo gaat bijvoorbeeld een seizoenarbeider of verkoop assistent met het minimumloon er zo’n tweehonderdvijftig euro netto per maand op vooruit.

Het brutominimumloon in 2023 met ongeveer tien procent omhoog. Als je naar de nettobedragen kijkt, bedraagt dit percentage voor een medewerker met het minimumloon zelfs vijftien procent.

Minder sterke stijging voor andere medewerkers

Ook andere medewerkers kunnen rekenen op een verhoging, ondanks dat deze minder fors is dan bij de minimumloners. Met een salaris tussen de drieduizend en achtduizend euro per maand, kun je rekenen op een netto verhoging van ongeveer honderd euro per maand.

Ook dit is weer berekend zonder een eventuele loonsverhoging. Geeft een werkgever de medewerker ook een loonsverhoging? Dan valt de verhoging nog hoger uit.